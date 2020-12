Ny Gentofte-rekord i ligakamp

Det var måske medvirkende til den rekordstore sejr. De friske spillere tog chancen og viste, at Gentoftes bredde er stor. Blandt andre Bertram Rygaard og Chandler North spillede hele kampen i opvisningsstil, om end det var på meget billig baggrund.

"Vi blev bedre og bedre, som kampen skred frem. Alle leverede en flot indsats - og beviste, at de kan bære holdet igennem."

Gentoftes Frederik Dahl var kampens helt store oplevelse. Den bundsolide centerspiller leverede en forrygende indsats og var kun ét point fra at blive kampens mest scorende. Officielt 11 point i alt. Otte angreb med 100 procent effektivitet samt fire blokadevindere (statistikken mangler én).

"Vi håber, at vi kan fortsætte de gode takter. Det ser ud til, at vi er ved at finde hinanden på holdet trods flere udskiftninger og nye roller i forhold til sidste sæsons mesterhold," slutter Dan Pawlikowski af.