Nu vender stor bogmesse tilbage med nyt navn og nye tiltag

Mød Søren Ulrik Thomsen, Gry Jexen, Peter Øvig Knudsen, Nikoline Werdelin og mange flere, når Hovedbiblioteket inviterer til Gentofte Bogdage 2. og 3. oktober kl. 10.30-17

25. september 2021

Gentofte Bogmesse rejser sig som Fugl Føniks fra den coronaaske, den har henslumret i, siden pandemien tog fat. Ligesom så mange andre festivaler, koncerter, sportsturneringer og slige folkeforsamlende begivenheder.

Nu hedder den bare ikke længere Gentofte Bogmesse, nu hedder den Gentofte Bogdage, og den lægger sig ikke på en lørdag i marts, men strækker sig over to dage i oktober, nærmere præcist lørdag den 2. og søndag den 3. oktober, begge dage kl. 10.30-17 på Gentofte Hovedbibliotek.

"Vi gør det lidt anderledes i år. Lidt mindre messe, lidt mere litteratur. Vi har spændt det ud over to dage og benytter os af kun én scene, så i princippet kan man se det hele nu. Når nu corona alligevel har tvunget os til det, synes vi, det er interessant at lege lidt med formatet, og så evaluerer vi på det bagefter," siger Anna Tolstrup Jensen, leder af Kultur og Bibliotek i Gentofte Kommune.

Så nu kan læsere og forfattere altså atter møde hinanden på Ahlmanns Allé for at fejre litteraturen, og der er lagt op til en fest for det skrevne ord og de fortællinger, vi deler. Programmet bugner således af aktuelle forfattere med både vid, bid og historier, der giver eftertanke.

Midt i en krisetid Mange forfattere afspejler, at vi er i en tidsalder fuld af kriser. 'Øvelser i afsked' er Carsten Jensens personlige fortælling om sorgens væsen, angsten for pandemiens uforudsigelighed og ensomhedens smerte i en historisk sårbar tid.

I Charlotte Weitzes 'Rosarium' fletter klimakrise, plantebiologi og slægtsfortælling sig sammen i en sælsom historie. Vi møder en ung pige, som slår rod i skoven, et kloster fuld af nonner, der angiveligt lever af lys alene, og en botaniker på jagt efter en rose med usædvanlige egenskaber. Også Nikoline Werdelins debutroman, 'Hvordan man redder en lemming', handler om de mindste og største kriser i menneskelivet og i verden.

Vores fælles historier Det handler om kvinders plads i historien, når Gry Jexen fortæller om sin bestseller 'Kvinde Kend Din Historie - spejl dig i fortiden', der startede på Instagram og som en prisbelønnet podcast.

Lotte Kaa Andersen præsenterer bogen 'Den inderste kerne' om videnskabskvinden Inge Lehmann, der opdagede jordens kerne. Begge bøger giver kvinderne plads i en historie, der hidtil har overset dem.

Ikonet Kim Schumacher fik sin længe ventede biografi tidligere på året, og nu kan du møde de to forfattere og musikjournalister Ralf Christensen og Simon Lund. De fortæller om den anmelderroste biografi om det oversete barn, der blev provokerende folkeeje og gav tiden fartstriber, indtil hans alt for tidlige død af AIDS som 40-årig.

Den svære familiehistorie Forholdet til familien er et tema, der går igen blandt årets bøger. Thomas Korsgaard fortæller om sit værk 'Man skulle nok have været der,' som er den tredje og sidste roman i serien om hovedpersonen Tue. Bogen er en rå og humoristisk fortælling om den totale rodløshed og om at finde hjem.

Også Morten Pape kommer med tredje og sidste bind i en trilogi, nemlig den populære Amager-trilogi. I romanen 'I ruiner' tager han livtag med sammenbruddet: I familien, i lokalsamfundet og på verdensplan.

Betydningen af at vokse op i skyggen af en svær relation behandler Leonora Christina Skov også i romanen 'Hvis vi ikke taler om det.' En fortælling om langsomt at finde sin plads i verden og opleve, at kærlighed og accept findes i mange former.

Sindets kringelkroge Behandling og helbredelse af psykisk sygdom er et tema i både Søren Ulrik Thomsens essay 'Store Kongensgade 23' og Peter Øvig Knudsens 'Jeg er hvad jeg husker'.

Begge forfattere har haft mødre med svære psykiske lidelser, og det har præget sønnernes liv. Hvor Øvig Knudsen selv fik en alvorlig depression og blev helbredt ved hjælp af elektrochok, var det samtalen, der fik Thomsens mor ud af mørket.

Livet på den anden side og de punkter, der bliver bestemmende for, hvordan et menneskes tilværelse former sig, er grundelementer i begge værker.

Der er også noget at komme efter for de mange plotelskende krimifans. Sara Blædel og Mads Peder Nordbo lægger vejen forbi for at fortælle om sommerens kioskbasker 'Opløst,' og det samme gør Michael Katz Krefeld, der senest har udgivet 'Skytsengel' som led i bestsellerserien om privatdetektiven Ravn.

Plads til alle Du kan som sædvanlig møde såvel forlag som din lokale boghandler i forskellige stande og få din bog signeret. Dørene åbnes klokken 10. Bogdagene åbnes af borgmester Michael Fenger (K) lørdag klokken 10.30.

Alle oplæg foregår i det store biblioteksrum, så der er plads til alle. Det er gratis at deltage, og du kan ikke reservere plads til de enkelte oplæg.

Begge dage vil der være mulighed for at købe mad og drikke, når Øregård Café for en weekend flytter ind på Hovedbiblioteket.

Find mere information på genbib.dk/bogdage. jbl

Program for Gentofte Bogdage

Lørdag 2. oktober:

10.30-11.15: Leonora Christina Skov

11.30-12.15: Søren Ulrik Thomsen

12.30-13.15: Nikoline Werdelin

13.30-14.15: Charlotte Weitze

14.30-15.15: Carsten Jensen

15.15-16.00: Thomas Korsgaard

16.15-17.00: Michael Katz Krefeld

Søndag 3. oktober:

10.30-11.15: Morten Pape

11.30-12.15: Gry Jexen

12.30-13.15: Sara Blædel og Mads Peder Nordbo

13.30-14.15: Lotte Kaa Andersen

14.30-15.15: Simon Lund og Ralf Christensen

15.15-16.00: Peter Øvig Knudsen