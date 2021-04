SIF var nærgående i anden halvleg, desværre uden målmæssigt resultat. Foto: Ole Tradsborg

Nu ser det svært ud: Skovshoved tabte til Slagelse

En gylden chance for at lukke hullet op til nedrykningsstregen blev igen forpasset, da bundkampen endte 0-1

Villabyerne - 13. april 2021 kl. 18:23 Af Ole Tradsborg

I weekenden var det igen et vind eller forsvind-opgør for Skovshoved, der hver uge er ude i små finaler. Taberfinaler vel at mærke.

For med en placering i den tunge ende af rækken skal der sejre på kontoen, hvis overlevelsen i 2. division skal realiseres.

Til kampen hjemme mod Slagelse - som var første opgør efter cheftræner Claus Larsen blev fyret og dermed med den tidligere assistenttræner Jonathan Nielsen ved roret - kom skovserne ud med et fint udtryk fra start, hvor det også indledningsvis blev til et par tilbud i en ellers lige affære.

Men bedst som det lignede en målløs første halvleg, scorede gæsterne, hvad der skulle blive opgørets eneste mål.

En relativt ufarlig bold fik SIF-keeper Frederik Mehder bokset lige ud til en Slagelse-spiller, der derefter let kunne score.

Nede 0-1 var det bare med at komme ud over stepperne, og anfører Marco Sander gik fra højrekanten vanen tro forrest, og han var med i et par gode indlæg, men den helt store chance udeblev.

Efter 10 minutter var der så fare på færde - desværre i SIF-feltet - og en bold blev clearet lettere hektisk, men også heldigt, op på overliggeren bag en ellers sagesløs Frederik Mehder.

Efter 20 minutter var det Gregers Arndahl, der var afslutter i den 'rigtige' ende - men lige på Slagelses målmand, der fikst benparerede den relativt store chance.

Minutter efter var det Oliver Lassen, der satte hovedet til Marco Sanders gode hjørnespark, men afslutningen blev headet en meters penge forbi mål.

Her var perioden, hvor Skovshoved skulle have slået til, men langsomt ebbede troen og chancerne ud, selv om Christian 'Krølle' Klausen blev smidt på banen for at skabe ravage med fem minutter tilbage.

'Krølle' fik også gjort opmærksom på sig selv, men han fik ikke sat den afgørende fod eller hoved på bolden, og så sluttede det med et dyrt nederlag.

Opgaverne bliver ikke nemmere i de næste kampe, hvor først Hillerød venter ude, AB hjemme runden efter og Næstved ude ugen efter igen.

Det ser umådeligt svært ud for Skovshoved, der med sine kun 12 point har syv point op til Roskilde KFUM, der ligger på den rigtige side af nedrykningsstregen.

