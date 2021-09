Sådan kan byggeriet på Vilvordevej komme til at se ud. Illustration: Arkitema

Nu må der bygges ved kursuscenter

En ny lokalplan for det tidligere kursuscenter på Vilvordevej er nu endeligt vedtaget

Villabyerne - 30. september 2021 kl. 14:13 Af Joachim Christensen

Der var en vis grad af selvros, da kommunalbestyrelsen mandag aften endeligt vedtog en ny lokalplan, der muliggør, at det tidligere kursuscenter på Vilvordevej 70 omdannes til 49 boliger.

Gentofte Kommune har nemlig stillet krav om, at 25 procent af boligetagearealet udgøres af almene boliger.

"Det er vældig svært at lave almene boliger i Gentofte, så at vi er lykkedes med det her, det er godt. Der er også grønne områder, og vi bevarer de bevaringsværdige bygninger - i det hele taget en god plan," lød det fra Brigitta Rick (SF).

"Det er faktisk et sted, hvor vi har brugt vores ret til også at få noget alment ind. Jeg er stolt af, at det er noget, vi kan stå sammen om. Det er også fint at se, at høringer med borgerne virker. Når et orangeri er forkert placeret, så kan vi lytte til det," sagde Kristine Kryger (RV) med henvisning til de sidste justeringer af lokalplanen på baggrund af borgerhenvendelser.

Kun Enhedslisten stemte imod lokalplanen begrundet i et ønske om endnu flere almene boliger. Det er dog ikke et krav, kommunen kan stille jævnfør planloven, der kun tillader et krav på op til netop 25 procent.