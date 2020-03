Rusmiddelkonsulenterne Sofie Voetmann og Carina Friegast sidder klar til at tale med unge om rusmidler via SMS. Foto: Gentofte Kommune

Nu kan unge spørge om stoffer og druk på SMS

Gentofte Kommune har fået en ny rådgivningstjeneste for 14 til 25-årige, der foregår via mobiltasterne

Villabyerne - 12. marts 2020
Af Signe Haahr Pedersen

Før den 3. marts skulle du møde fysisk op hos kommunen, hvis du ønskede rådgivning om enten dit eget eller en pårørendes forhold til rusmidler. Men nu kan du blot gribe din telefon og sende en besked af sted. Gentofte Kommune har sat gang i en nyt pilotprojekt, hvor unge mellem 14 og 25 år kan få svar på spørgsmål om druk og stoffer via en SMS-linje. For enden af den sidder to rusmiddelskonsulenter klar ved tasterne.

FAKTA Har du brug for afklaring i forhold din eller din pårørendes rusmiddelproblematik (hash, alkohol eller andre stoffer), kan du kontakte en rusmiddelkonsulent anonymt på e-mail gentofte@gentofte.dk. Skriv "Rusmiddelkonsulent" i emnefeltet eller ring på telefon 21 31 07 13.

Du kan også sende en SMS til den nye SMS-rådgivning på 2249 6817, hvor du kan få svar mandag til fredag.

Ud over SMS-rådgivningen og borgersamtaler afholder Gentofte Kommunes rusmiddelrådgivning også gruppeforløb, der kan være for både forældregrupper eller ungegrupper.

Rusmiddelrådgivningen samarbejder også med lærere, vejledere, Ungecenteret, Jobcenter Gentofte, skoler, ungdomsuddannelserne, idrætsforeninger, SSP og alle andre, som har brug får rådgivning og sparring på rusmiddelområdet.

Har man været i et forløb i Gentofte Kommunes rusmiddelrådgivning, vil man blive tilbudt støttende samtaler efterfølgende.



Kilde: Gentofte Kommune Kilde: Gentofte Kommune "Det er en helt anden måde at arbejde forebyggende på, end vi tidligere har kunnet tilbyde. Det kan være svært som ung at skulle tage op på et kontor, så dette nye tilbud gør det hele meget mere uformelt og lige ved hånden. Det, at det udelukkende foregår digitalt, og at man har mulighed for at være helt anonym, får forhåbentlig flere unge ud af deres skal," siger den ene af rådgiverne Sofie Voetmann i en pressemeddelelse.

Digital støtte Leder af SSP, Pernille Ødegaard Skovsted, glæder sig også over det nye tiltag:

"Vores erfaringer viser, at unge sjældent har lyst til at dukke op til åbne rådgivninger, hvor de skal sidde ansigt til ansigt med en rådgiver. Vi lever i en tid, hvor de unge i høj grad bruger internettet, når de skal have svar eller hjælp, og derfor er det en rigtig god idé at lave et kommunalt digitalt tilbud til de unge," siger hun.

Det er muligt at sende beskeder til SMS-rådgivningen på alle tider af døgnet. Sender du en besked om natten, skal du dog først forvente svar næste dag.

Og selv om linjen er målrettet de unge, er voksne, der har med unge at gøre, også velkomne til at benytte sig af den.

Den nye SMS-rusmiddelrådgivning er udviklet i samarbejde med rusmiddelportalen Netstof og har nummeret 2249 6817.