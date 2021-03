Nu kan du købe Gentofte Kommunes fine, gamle husnummerskilte

Et ukendt regulativ har fået stor opmærksomhed, og det får nu Gentofte Kommune til at ændre på ordning om arkitekt Knud V. Engelhardts husnummerskilte

Mindre kendt har det været, at der også blev udviklet en tilsvarende taltype, der bruges på runde husnummerskilte, og at ejerne af nye ejendomme helt gratis har kunnet få udleveret de kunstneriske husnumre.

Et læserbrev i Villabyerne i februar om Engelhardts husnumre har dog skabt større bevidsthed om deres eksistens, og det får nu kommunens politikere til at tilpasse ordningen.

Fra at have udleveret under 10 husnummerskilte om året i en årrække fik kommunen pludselig et væld af henvendelser. 45 anmodninger indløb over en kort periode.