Nu er isen tyk nok: Skilte siger god for færdsel på sø

Isen på den tilfrossede Gentofte Sø er nu tyk nok til, at man på gå, løbe og skøjte på isen.

Gentofte Kommune gik torsdag morgen i gang med at åbne den sydlige ende af søen. Her er isen målt til at være mere end 13 centimeter tyk, og der bliver derfor givet lov til, at man må færdes på søen i et afmærket område.

Gentofte Kommune kontrollerer løbende isens tykkelse, men de understreger på skilte ved søen, at færdsel på isen er på eget ansvar.