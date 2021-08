Børnecykelløbet kommer til Gentofte søndag 5. september med cykelsjov og aktiviteter for hele familien. Foto: Børneulykkesfonden

Send til din ven. X Artiklen: Nu er det børnenes tur til at være cykelstjerner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er det børnenes tur til at være cykelstjerner

Søndag 5. september rykker børnecykelløbet Kids Tour ind på pladsen over for Café Jorden Rundt

Villabyerne - 29. august 2021 kl. 06:31 Kontakt redaktionen

Der bliver mulighed for at træde i pedalerne som en rigtig cykelstjerne, når Danmarks største cykelløb for børn kommer til Gentofte Kommune med Børneulykkesfonden som arrangør.

Gentofte er nemlig en af i alt 14 værtsbyer for cykelbegivenheden Kids Tour, der byder børn i alderen 3-10 år og deres forældre velkommen til en dag med cykelsjov og aktiviteter for hele familien.

Ud over cykelløbet vil der på eventpladsen på Kystvejen over for Café Jorden Rundt hele dagen være aktiviteter og underholdning.

Her kan man blandt andet besøge trafiklegepladsen og få et personligt cykelkørekort, deltage i konkurrencer, lære om førstehjælp i førstehjælpsskolen eller prøve aktivitetsbaner, hoppeborg m.m.

Én km lang rute

Ruten er én km lang, og børnene cykler ruten forskellige antal omgange alt efter deres alder. Børn i alderen 3-4 år kører således to omgange, børn i alderen 5-6 år kører tre omgange, børn i alderen 6-8 år kører fire omgange, og børn i alderen 9-10 år kører seks omgange.

"Med Kids Tour kommer børnene ud i flok og mærker glæden ved at motionere og være aktive sammen på en sjov måde. I Børneulykkesfonden ønsker vi, at flere børn benytter cyklen som transportmiddel, og vi håber, at arrangementer som dette kan være med til at få flere børn til at opleve glæden ved at cykle," udtaler generalsekretær i Børneulykkesfonden, Henriette Madsen, i en pressemeddelelse.

jesl

fakta

Kids Tour

Kids Tour arrangeres i samarbejde med Momentcph og Børneulykkesfonden. Hyundai er hovedsponsor på cykelløbet. Al salg af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden.

Alle tilmeldte børn får et startnummer, en goodiebag og en medalje, når målstregen er krydset.

Kl. 10 åbner eventpladsen. Starttiderne for cykelløbet er kl. 12 for 3-4 år, kl. 12.30 for 5-6 år, kl. 13 for 6-8 år og kl. 13.30 for 9-10 år.

Prisen pr. barn er 75 kr.

Mere info og tilmelding på www.kidstour.dk