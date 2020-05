MovieHouse Hellerup har sørget for hygiejnebutlere, der guider publikum sikkert gennem biografen, når den genåbner på fredag. Pressefoto Foto: DAN MOLLER

Nu åbner Gentoftes biografer igen

MovieHouse Hellerup åbner allerede på fredag, mens Gentofte Kino venter til Grundlovsdag. Begge biografer lover skærpet fokus på sikkerhed

I 2½ måneder har danskerne måttet nøjes med fjernsynet eller computerskærmen, når de ville se en film, men nu har biograferne fået grønt lys til at genåbne som en fremrykket del af fase 2.

Gentofte har som bekendt to biografer, og de åbner begge i løbet af de næste par uger. MovieHouse Hellerup åbner på fredag, den 29. maj, mens Gentofte Kino venter til den 5. juni.

"Jeg er så glad for, at vi kan åbne igen og møde vores publikum. Det var en fuldstændig vild oplevelse at gå fra 100 til nul, da vi brat lukkede ned, men vi har udnyttet pausen til at få ryddet op i to do-listen. Vi har bl.a. givet et facelift til foyeren," fortæller Michael Obel, ejeren af MovieHouse Hellerup.

Han forsikrer, at sikkerheden vil være i top, når biografen genåbner. Såkaldte hygiejnebutlere vil tage imod publikum og guide dem gennem de nye sikkerhedstiltag, som er indført for, at alle skal få en god oplevelse.

"Vi har gjort os umage for at efterleve myndighedernes retningslinjer. Salene i MovieHouse er allerede indrettet med to meter mellem rækkerne og ekstra brede luksussæder, så man i forvejen sidder med god afstand til sin nabo. Men for at skabe endnu større afstand, bliver stolene ved siden af hvert selskab spærret, så kun de, der har booket sammen, sidder sammen," fortæller Michael Obel.

Filmene bliver også spredt mere ud over dagen, så der typisk kun vil være gæster til én forestilling i foyeren ad gangen, og stole, håndtag, terminaler og borde bliver rengjort flere gange om dagen. Samtidig vil personalet holde ekstra opsyn der, hvor publikum mødes - i cafeen, ved elevatorerne og på toiletterne.

"Jeg ved jo ikke, hvor nervøse folk er, men jeg tror og håber på, at folk vil bruge os i stor stil. Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, men jeg er optimist. Det, jeg hører, er at folk har savnet at gå i biografen," siger Michael Obel.

Fik mange coronafilm MovieHouse benyttede også coronakrisen til at udskrive en konkurrence, hvor deltagerne på film skulle fortælle om deres oplevelser af det nedlukkede samfund på max fire minutter.

Det væltede ind med film, hele 45 af slagsen, som Ellen Hillingsøe og Nikolaj Lie Kaas nu skal finde tre vindere imellem.

"Jeg er forbløffet over den store fantasi og variation. Det har været både imponerende og overvældende, og der er kommet bidrag fra både yngre og ældre. Flere af dem rummer helt vilde billeder, f.eks. af en ensom cykelrytter i Københavns tomme gader," siger Michael Obel, som har planer om at vise de bedste af filmene ved en særlig galla­premiere.

Føles som juleaften I Gentoftes anden biograf, Gentofte Kino, har ejeren besluttet at vente til Grundlovsdag med at åbne.

"Det føles fuldstændig som juleaften, at vi må åbne nu, men det føles samtidig lidt som, at gæsterne kommer to timer før forventet. Vi er ikke helt klar, vi mangler stadig nogle film og noget personale," griner Sune Lind Thomsen.

De nye retningslinjer kræver, at der er 4 kvadratmeter pr. biografgæst i foyeren og 2 kvadratmeter pr. gæst i salen, og da der skal være mindst én meter mellem folk, der ikke kender hinanden, så har Sune Lind Thomsen regnet sig frem til flere forskellige scenarier:

"Hvis folk kommer én og én, kan der være 140 i salen. Hvis de kommer i større grupper, kan der være helt op til 250 i salen. Det kommer os virkelig til gavn nu, at vi har en stor sal med plads mellem rækkerne. Flaskehalsen er foyeren, hvor der max må være 50 mennesker, inkl. personale, så vi må sluse folk ind i hold. Vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Og det bliver umuligt at overse mulighederne for afspritning," siger han.