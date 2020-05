Foto: dottedyeti - stock.adobe.com

Novo-fond giver 20 mio. kr. til corona-projekter

Villabyerne - 04. maj 2020

Novo Nordisk Fonden i Hellerup støtter fire projekter i Jordan og Tanzania

støtte På baggrund af den globale Covid-19-krise øger Novo Nordisk Fonden i Hellerup nu sin støtte til humanitære projekter i Jordan og Tanzania.

Fonden støtter fire projekter, tre i Jordan og et i Tanzania, der bl.a. sætter fokus på at sikre vandforsyning til flygtningelejre og at afbøde smitterisikoen for flygtninge og andre særligt sårbare grupper, der i forvejen lever med ikke-smitsomme sygdomme.

I et af de støttede projekter i Jordan vil Unicef arbejde for at sikre vandforsyningen til blandt andet landets flygtningelejre, som med fremkomsten af Covid-19 i endnu højere grad har et presserende behov for rent vand.

Uddeler hygiejnepakker I et andet program vil DRC Dansk Flygtningehjælp bl.a. uddele hygiejnepakker til de mest udsatte flygtninge, der lever uden for de officielle lejre i Jordan og etablere et 'cash for health'-program, hvor flygtninge kan få økonomisk hjælp til at betale for blandt andet mad, husleje og sundhedsydelser.

I de sidste to projekter vil World Diabetes Foundation gennem flere forskellige indsatser arbejde for at afbøde smitterisikoen for Covid-19 for flygtninge og andre sårbare grupper, der lever med ikke-smitsomme sygdomme i henholdsvis Jordan og Tanzania. jesl