Norsk kunst i Dyssegårdskirken

At tegne og male har altid betydet meget for Sølvi Karin Børresen, der er født og opvokset i den norske by Trondheim. Efter studentereksamen (1971) blev hun uddannet indendørsarkitekt og fik mulighed for at arbejde med forskellige interiøropgaver. Et stykke ind i de glade 1970'ere havde hun desuden at ophold i Californien, hvor hun fulgte undervisning i tegning og andre kreative fag.