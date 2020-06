Nordsjællands Politi efterforsker stor sag om krænkende billeder

Der er allerede mange af de forurettede fra sagen i Nordjylland, som har kontaktet politiet for at høre, om der også er billeder af dem i den aktuelle sag i Nordsjælland.

"Jeg kan sagtens forstå, at de er interesserede i at vide, om der er billeder af dem, der fortsat er blevet delt. Vi er i fuld gang med at identificere de piger og kvinder, der er på billederne, og vi kontakter dem i takt med, at vi finder ud af, hvem de er, siger politikommissær Jakob Rahbek, Nordsjællands Politi og tilføjer: