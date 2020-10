Kirkehistoriker Niels Kastfelt, der selv har udført feltarbejde i Nigeria, fortæller i et foredrag om forholdet mellem kristne og muslimer i landet. Pressefoto

Nigeria-foredrag: Mellem terror og fredelig sameksistens

Vangede Kirke byder onsdag 21. oktober kl. 19 på foredrag om forholdet mellem muslimer og kristne i Nigeria. Her kommer foredragsholderen Niels Kastfelt omkring både terrorbevægelsen Boko Haram, de nye pinsekirker og tværreligiøs dialog.

Han har desuden udført mangeårigt feltarbejde i et lokalsamfund i det nordøstlige Nigeria.

Niels Kastfelt er lektor ved Institut for Kirkehistorie og Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet og har skrevet og redigeret en række bøger om religionsforhold i Nigeria og det øvrige Afrika.

Forholdet mellem kristne og muslimer er et af de store temaer i verden i dag, både internationalt og i Danmark. Niels Kastfelt fortæller om forholdet mellem de to verdensreligioner i Nigeria, som er et af de få lande i verden, der har stort set lige mange kristne og muslimer.