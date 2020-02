Melia Koutina Nielsen brænder for tværkulturelle møder. Som ny koordinator i Netværkshuset for flygtninge i Gentofte arbejder hun på at skabe mere liv i huset efter en turbulent tid. Foto: Gry Brøndum

Send til din ven. X Artiklen: Netværkshusets nye koordinator vil tiltrække frivillige med fællesskab, frihed og feedback Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Netværkshusets nye koordinator vil tiltrække frivillige med fællesskab, frihed og feedback

Antropolog Melia Koutina Nielsen har bred erfaring med socialt arbejde og en passion for tværkulturelle møder. De første måneder i jobbet har hun brugt på at skabe tillid. Nu efterlyser hun engagerede frivillige til samtalecafeer, lektiehjælp og sprogundervisning

Villabyerne - 21. februar 2020 kl. 11:26 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Melia Koutina - hvad fik dig til at søge jobbet som koordinator i Netværkshuset? "Jeg har altid været meget interesseret i kulturmøder og er meget optaget af flygtninges vilkår. Jeg vil enormt gerne være med til at lette deres tilværelse. Jeg kunne godt lide, at det er en alsidig og dynamisk stilling, hvor jeg både kan sidde med det organisatoriske og administrative, men også være ude i huset og mærke efter, hvad brugernes og de frivilliges behov er." Hvad holder du mest af ved jobbet som koordinator i Netværkshuset? "Jeg kan godt lide at være med til at skabe noget nyt og få styr på det kaos, der godt kan være i en ngo og et miljø med mange frivillige. Jeg kan godt lide at sætte nye ting i gang. Her i starten har jeg dog som antropolog fokuseret på at være mest undersøgende og lyttende i min tilgang til at lære huset at kende for at skabe tillid hos både brugere og frivillige."

Læs også: Flygtninge mangler hjælp i Netværkshuset

Hvordan foregår den daglige styring af huset?

"Jeg leder det i tæt samarbejde med bestyrelsen. Det er en lidt speciel stilling på den måde, at jeg faciliterer og skal sørge for, at den daglige gang bliver lettere i huset. Nogen ser mig som den daglige leder. Andre som en mellemleder, der refererer til bestyrelsen og træffer beslutninger sammen med bestyrelsen. Det er mig, der står for det administrative og kommunikative i dagligdagen."

Hvordan vil du skaffe flere nye frivillige i huset, der kan møde brugernes behov?

"Jeg rækker lige nu ud via Facebook, og så bliver vi faktisk kontaktet af mange frivillige, og vi har tæt kontakt med Frivilligcenter Gentofte, som har et stort netværk. Vi taler lige nu om, at der kommer virkelig mange mennesker i åbningstiden i Netværkshuset, og så kan det være svært at vide, hvor man skal gå hen som ny frivillig. Senest er der kommet mange unge frivillige, så jeg ser på, hvordan vi kan organisere de nye frivillige lidt bedre, så de bliver godt optaget i fællesskabet."

Hvordan oplever du brugernes tilfredshed med de tilbud, I har i dag, såsom malerskole og fredagsmiddagen?

"Jeg oplever, at brugerne er godt tilfredse med vores tilbud, men vi mangler frivillige til undervisning i engelsk og dansk. Jeg vil gerne starte nogle dialoggrupper eller samtalecafeer, som dem Dansk Flygtningehjælp arrangerer. Det har vi haft tidligere i huset, men det mangler vi folk til at stå for nu. Også aktiviteter i forhold til børnene. Og lektiehjælpere kan vi også bruge flere af."

Hvordan tror du, at I kan tiltrække nogle engagerede kræfter, der har lyst til at lave aktiviteter med børnene for eksempel?

"Det handler om at vise, at der er et godt fællesskab, og at der er noget udvikling i at være frivillig. Vi overvejer, om vi kan tilbyde de frivillige kurser, for eksempel via Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Jeg vil gerne indføre nogle strukturer for feedback og evalueringer i Netværkshuset."

Ofte kræver det meget at lede frivillige, fordi folk, der ikke får løn, bliver drevet af meningsfuldhed: Hvor meget frihed får de frivillige til selv at styre aktiviteterne i Netværkshuset?

"Der er stor frihed til at vise sit engagement her i huset. Der er ikke så mange grænser, hvis man har ideer og kræfter til at udføre dem, og vi har også midler til rådighed, som vi kan bruge til at lave aktiviteter, hvis vi har nogen til at stå for dem."