NemID-svindlere var forbi fem biblioteker i Gentofte

I august henvendte politiet sig til Gentoftes biblioteker for at undersøge deres tastaturer i forbindelse med NemID-svindel. Og de fik bekræftet deres mistanke på fem af kommunens biblioteker

Villabyerne - 17. december 2020 kl. 10:48 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

11 unge mænd sidder varetægtsfængslet og sigtet for særligt groft databedrageri i en omfattende sag om svindel med NemID på offentlige bibliotekers pc'er.

Heriblandt fem i Gentofte Kommune; Dyssegård, Gentofte, Jægersborg, Ordrup og Vangede.

En 26-årig dansk-somalisk mand, som ifølge politiet har en særligt fremtrædende rolle, har DR afsløret som tidligere dømt for terror, og eksperter frygter da også, at det tocifrede millionbeløb, som man regner med, at de har svindlet brugere på bibliotekerne for, nu er med til at finansiere terror.

13. maj 2020 fik Gentofte Kommune en henvendelse fra Kommunernes Landsforening om, at der var mistanke om hacking med brug af keyloggere på bibliotekerne.

På det tidspunkt var bibliotekerne lukkede på grund af corona. Først i midten af august, den 13. august helt præcist, får bibliotekerne en konkret henvendelse fra politiet om, at de gerne vil undersøge samtlige tastaturer.

75 tastaturer bliver udleveret. I 18 af dem finder politiet indbyggede keyloggere i tastaturet, hvilket har været med til at slette de synlige spor for personalet til at kunne se svindlen, forklarer leder af Kultur og Bibliotek, Anna Tolstrup Jensen.

Hvordan kan I have overset, at tastaturer blev udskiftet på jeres overvågning?

"Vi bruger kun overvågningen i forbindelse med tyveri, indbrud og hærværkssager. Der er tale om små moduler loddet ind i selve keyboardet, så man kan kun se dem ved at skille keyboardet ad. De IT-kriminelle har muligvis købt lignende tastaturer for at kunne lodde keyloggerne ind hjemmefra. Det kan også være sket på stedet, men politiet ved det ikke med sikkerhed. Vi har videoovervågning af bibliotekerne, men gemmer ikke optagelser længere end 14 dage. Sandsynligvis går der længere tid mellem ID-tyveriet og udnyttelsen af ID'et," siger Anna Tolstrup Jensen.

Efter NemID-svindlen er blevet opdaget, har bibliotekerne indkøbt nye tastaturer, som er sikret efter politiets anvisninger.

"Det er ikke muligt at skrue tastaturerne fra hinanden uden at ødelægge dem, og det er heller ikke muligt at ombytte tastaturerne, da de er synligt mærkede. Alle medarbejdere er instrueret i dagligt at overvåge, om noget skulle være skiftet ud," siger Anna Tolstrup Jensen.

Skulle I have været bedre som kommunale biblioteker til at sikre it-sikkerheden for jeres brugere?

"Det er jo desværre et nationalt fænomen, at også biblioteker er udsat for IT-kriminelle. Derfor er IT-sikkerhed et kontinuerligt og vigtigt arbejde også for os i Gentofte. Vi kommer også i fremtiden til at skulle forfine vores sikkerhed i kommunerne, fordi de it-kriminelle bliver dygtigere og dygtigere. Så der vil hele tiden være behov for, at vi bliver dygtigere og dygtigere og arbejder mere og mere med sikkerheden på det her område. Vi går løbende sikkerhed, systemer og procedurer efter i sømmene og undersøger hvilke muligheder, vi har for at skærpe sikkerheden - og justerer så på denne baggrund," siger Anna Tolstrup Jensen.

Har I overvejet helt at fjerne computerne?

"Der er mange borgere, der bruger computerne til opgaveskrivning, søgning på nettet, mailskrivning, print etc. Det er ofte borgere, der ikke har computer hjemme. Vi synes, at vi som biblioteker har et ansvar over for denne målgruppes adgang til pc'ere og internet," siger Anna Tolstrup Jensen.

Enkelte borgere har siden svindlen blev afsløret, informeret bibliotekerne om tyveriet, fortæller leder af Kultur og Bibliotek, Anna Tolstrup Jensen.

Villabyerne vil meget gerne høre fra borgere, som har oplevet NemID-svindel på biblioteket.

Skriv til journalist Kathrine Albrechtsen på mail: kathrine.albrechtsen@sn.dk.