Bare to smittetilfælde mere, og så var Maglegårds Sogn i Gentofte Kommune blevet lukket.

Nedlukning er snublende nær: Sogn er lige på grænsen

Det kan næsten ikke være tættere på. Maglegårds Sogn i Gentofte undgår kun med nød og næppe at blive lukket ned.

Med en incidens på 477 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, 30 nye smittede den seneste uge og en positivprocent på 2,8 opfylder sognet to ud af tre kriterier for en nedlukning.

Kun incidenstallet er lige netop på den rigtige side af grænsen, der er på 500 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Med 6288 indbyggere i Maglegårds Sogn vil det sige, at havde bare to personer flere været testet positiv for coronavirus de seneste syv dage, var sognet blevet lukket ned.