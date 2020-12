Se billedserie Der er i forvejen rift om P-pladserne på Jensløvs Tværvej. Foto: Signe Steffensen

Nedlæggelse af P-pladser skal nu undersøges

En læser undrede sig over, at en renovering af parkeringsområdet på Jensløvs Tværvej betød markant færre P- pladser. Nu er projektet sat midlertidigt på pause

Villabyerne - 18. december 2020 kl. 11:21 Af Signe Steffensen

Gentofte Kommune har valgt at tage renoveringen af Jensløvs Tværvej op til revision, efter en beboer i området undrede sig over, at man samtidig så ud til at miste godt 24 parkeringspladser.

Da renoveringen af Jensløvs Tværvej gik i gang, fulgte Kristian Thomasen med fra sin altan i nummer 24, han spurgte også til arbejdet blandt folkene på byggepladsen. Og han blev noget overrasket, da han fandt ud af, at omlægningen af parkeringsområdet, fortovet og vejen i sidste ende ville betyde, at antallet af parkeringspladser ville blive reduceret med 30 procent.

Det undrede ham pure, ikke mindst fordi han i lokalplanen for området kunne læse, at et af formålene med lokalplanen netop var at sikre området en tilstrækkelig parkeringsforsyning.

Tidssvarende løsninger Renoveringen af fortove og kørebaner på Jensløvs Tværvej - og dermed også parkeringspladserne - er et led i den løbende renovering af belægninger i Gentofte Kommune.

Renoveringen af Jensløvs Tværvej Platantræer bevares.

Nye buske plantes.

Fortove gøres smallere.

Kørebaner gøres bredere.

Parkeringspladser i midterareal tilpasses.

Parkeringspladser langs fortove afmærkes.

Manøvrearealer tydeliggøres.

Større køretøjer, herunder varekørsel til erhverv og butikker i området, får fri passage. Og når man igangsætter et projekt som dette, så sker det ud fra tidssvarende regler på området. I et svar til Villabyerne skriver park- og vejchef, Henning Uldal:

"Gennem årtier er personbiler vokset i størrelse. Parkeringspladserne på Jensløvs Tværvej er etableret i en tid med både smallere og kortere personbiler. Efter renoveringen vil parkeringspladserne få en størrelse, så de svarer til nutidens biler, og således at det vil blive lettere for bl.a. gangbesværede at komme ind og ud af bilerne eller for forældre med børn i børnesæder at få børnene ind og ud af bilerne. Samtidig tilgodeses, at færre lukkes inde på skråparkeringspladserne, fordi der ikke er plads til, at de kan bakke ud, og at antallet af mulige materielle skader efter f.eks. bildøre, som lukkes op i andre biler, eller biler, som bakkes ud i andre biler, falder," siger park- og vejchef, Henning Uldal.

Kristian Thomasen er klar over, at der kan være aktuel vejlovgivning, der stiller krav til omlægningen af pladsen. Men han mener alligevel, at det er muligt at bevare flere P-pladser.

"Et af tiltagene er at man ændrer parkeringsvinklen fra 45 til 33 grader. Men samtidig har man gjort buskbeplantningen dobbelt så bred. Og dermed har man ikke rigtigt vundet noget," siger Kristian Thomasen, der har henvendt sig til Gentofte Kommune med sin undren.

Og det lader nu til at have båret frugt.

I et skriftligt svar til Villabyerne skriver kommunen:

"På baggrund af henvendelser fra borgere i området undersøger vi p.t., om det er muligt at optimere arealudnyttelsen således, at vi kan finde mere plads til parkering samtidig med, at vi naturligvis bevarer de eksisterende platantræer, ligesom der fortsat vil blive plantet nye buske.

Arbejdet hermed pågår i de kommende uger, hvorfor færdiggørelsen af anlægsarbejderne på vejarealet udskydes lidt. Arbejdet med renoveringen af fortovet fortsætter uændret. Der vil blive udsendt en ny orienteringsskrivelse, når vi er færdige med at undersøge mulighederne for at optimere antallet af parkeringspladser," skriver Gentofte Kommune.