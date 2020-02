Onsdag kæmpede SISU det bedste, de kunne. Men det endte bittert, da en mulig sejr i sidste minut i stedet endte med nederlag. Arkivfoto

Nederlag på nederlag for SISU

SISU har i den grad tabt pusten i Dameligaen, hvor sidste sejr ligger langt væk. Senest blev det til to nederlag inden for fem dage

Villabyerne - 12. februar 2020 kl. 07:27 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SISUs sæson synes reelt snart helt afsluttet. For nederlag afløser nederlag, og selv mod hold, man bør kunne måle sig med, ender det med tab. Således endte forrige weekends møde mod tophold BK Amager med en svidende nederlag på hele 68-92, efter 51-28 ved pausen. Så det nyttede kun lidt, at SISU-holdet i perioder i den kamp var godt med efter pausen, hvor man fik pyntet noget på resultatet.

Onsdag var der så endelig mulighed for succes (og revanche!) - denne gang var modstanderen Værløse Blue Hawks. Gæsterne havde i januar fortjent snuppet pokalfinale-billetterme fra SISU (og tabte lørdag den 8. februar til Dameligaens tophold fra Hørsholm, red)

Men troede man, at tankerne hos Værløsespillerne var på netop den kommende pokalfinale, så troede man fejl. For Værløse kom nok en gang til Gentoftehallen uden at frygte sin modstander.

Skadet ankel Efter en lige start bragte Værløse sig således foran med 9 point efter blot 5 minutter, og SISUs træner måtte bruge en timeout for at få brudt gæsternes rytme. Inden da måtte SISUs Asta Blauenfeldt hjælpes fra banen med en skadet ankel, og hun kom ikke på banen igen.

Ind kom i stedet Michala Bork, som skulle vise sig at blive SISUs bedste spiller.

Timeouten virkede, og SISU indhentede i resten af perioden det meste af Værløses forspring, og perioden endte med en spinkel føring til Værløse på 16-18.

SISU kom bedre med i anden periode, og scoren ved halvtid var 26-32, og alt fortsat muligt for SISU.

Uforløst comeback Men et stort problem for holdet i denne sæson har været, at tro 100 procent på et comeback, når først man er kommet bagud. I onsdagens kamp var moralen hos SISU dog helt i top, og scoren 39-41 inden de sidste 10 minutter vidnede i den grad om et helt lige opgør.

SISUs gode takter fortsatte i sidste periode, hvor holdet endda også kom foran.

Med bare et minut tilbage var stillingen 53-53, men SISU endte i et blackout, hvor fejl en masse kostede scorede straffe på stribe til gæsterne, der også nåede at toppe afslutningen med en 3 point-scoring. Og så endte det forsmædeligt og ondt for SISU med nederlag på 53-61.

SISU har nu to kampe tilbage i grundspillet (hjemme mod Hørsholm 79ers den 23. februar) og ude mod Aabyhøj IF den 26 februar.

Herefter venter formentlig venter en kvartfinaleserie mod BK Amager, der forventeligt ender som nr. 2 i Dameligaen.

Førsteplads-indehaveren Hørsholm 79ers, vil ved at bevare duksepladsen, være oversiddere i den serie.

Om 79ers eller BK Amager ender etter, bliver definitivt afgjort den 19. februar, hvor de to hold tørner sammen i et brag i Hørsholmhallen. Formentligt med SISU-træner Eleni Kafantari på tilskuerpladserne.