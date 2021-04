Nederlag i damernes første DM-finale

For første gang nogensinde er Gentofte Volleys damehold med i DM-finalen. Her tørner de sammen med favoritterne fra Holte, og første kamp blev en tæt affære.

I starten af andet sæt blev det til for mange netfejl hos Gentofte. Det gav lette points til modstanderne. Laura Risbæk Thomsen kom ind i stedet for Amalie Jørgensen tidligt i sættet. Fra bagud 4-9 lykkedes det med formidabel fight og opsamling i forsvaret for Gentofte-pigerne at komme ind i kampen for alvor. Gentofte hentede Holtes føring ved 12-12, og så gik det stærkt.