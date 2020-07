Navnenyt: Urmager Jannik Torp fylder 50 år

Urmager Jannik Torp fylder 50 år i dag, lørdag den 11. juli.

1. juli i år havde Uhrfirma Jules Jürgensen 10 års jubilæum på Ordrupvej. Meget typisk for Jannik Torp blev dagen ikke markeret, ligesom han ikke ønsker at gøre noget væsen ud af, at han fylder rundt.

Modsat gælder det, når det kommer til at fejre tidligere lærlinge, venner og familie, så går han ikke af vejen for at hoppe i hele det store skrud, hyre pigegarden eller leje heste.

Jannik startede med at reparere ure i en alder af bare 12 år på sin fars, Jan Torps, værksted. Her lærte Jannik alle sin fars listige branchetricks og arvede foruden et arsenal af gamle reservedele og et hav af platte vittigheder.