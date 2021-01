Se billedserie Klaus Rud er fyldt 75 år.

Navnenyt: Tre fødselsdage og et dødsfald

Virksomhedsstifter, direktør Klaus Rud, Charlottenlund, fyldte 75 år den 19. januar.

I dag er mange virksomheder og private hjem sikret med et alarmsystem. Sådan var det ikke for næsten 50 år siden, da Klaus Rud stiftede virksomheden Intertronic System A/S.

Virksomheden voksede hurtigt med import af udstyr fra producenter rundt omkring i verden og oparbejdede en solid kundekreds, med otte afdelinger i Danmark og med alarmer til mere end 40 Falck-vagtcentraler.

Konsolideringsbølgen i security branchen startede langsomt i slutningen af 80'erne, og Klaus Rud accepterede i 1989 et købstilbud fra Falck og blev, i forbindelse med en række andre opkøb, direktør i Falck Sikring frem til 1994, hvor man købte ISS Securitas. I dag G4S efter fusion.

Oprindeligt var Klaus Rud handelsuddannet inden for ure og guld og diamanter i Schweizer Urimport inden sine to års tjeneste i den Kgl. Livgarde, bla. som assistent for prinsesse Margrethe før brylluppet i 1967.

Efter de hektiske år i sikkerhedsbranchen trak den gamle passion for ure igen, og Klaus Rud startede et firma med urimport - Klanrud - og blev med vanlig energi hurtigt valgt til Formand for Guldsmedebranchens Grossistforening.

Der var dog stadig efterspørgsel på hans ekspertise og nytænkning indenfor security, og det førte til etablering af Klan Security Systems i 1995.

Firmaet blev drevet i samarbejde med hans hustru, Annelise Rud, som med sit energiske væsen og store omhu til daglig stod for administration og firmaets ansigt udadtil.

Med den øgede fokus på sikkerhed i samfundet, og sit store netværk, blev Klan Security hurtigt Klaus Ruds hovedfokus, indtil virksomheden blev solgt i 2009.

De seneste år har Klaus Rud dedikeret sin tid til familien, ikke mindst sine fire børnebørn, der nyder godt af de mange røverhistorier fra et langt og spændende liv.

Rejser, god mad og vin fylder også samt en fortsat stor nysgerrighed over for videnskaben, forretningslivet og nye teknologiske trends.

60 år Senior Vice President, cand. polit. og HD, Henrik Blavnsfeldt, Dyssegård, fylder 60 år den 25. januar.

Allerede i studietiden begyndte Henrik Blavnsfeldt at arbejde i DSB's planlægningsafdeling, hvor han fortsatte et par år efter endt uddannelse. I 1988 forlod han DSB til fordel for en stilling som fuldmægtig i Realkredit Danmarks økonomiske sekretariat.

Året efter blev han udnævnt til souschef i Planlægningssekretariat, og i de følgende år fulgte flere lederjob i forskellige afdelinger, hvor han blandt andet var med til at forberede fusionen mellem Realkredit Danmark og BG Bank

Herefter fulgte i 1998 en stilling som direktør i BG Kredit og allerede året efter en stilling som Senior Vice President i Kapital Holding, der ejede Realkredit Danmark og BG Bank. Her var han med til at forberede fusionen med Danske Bank i 2000.

Efter fusionen vendte han tilbage til Realkredit Danmark som chef for virksomhedens sekretariat, der varetager opgaver i relation til virksomhedens bestyrelse, revisionsudvalg og direktion. Sekretariatet er endvidere ansvarlig for relationerne til Finanstilsynet samt Ekstern og Intern Revision. Desuden tæller ansvarsområder blandt andet økonomi og HR.

Henrik Blavnsfeldt er medlem af bestyrelsen i Kreditforeningens Danmarks Pensionskasse, sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten samt mentor for unge ledere og specialister. Han holder desuden foredrag om mentoring og er medlem af juryen for CareerMentor Award.

Henrik Blavnsfeldt er en flittig debattør i de trykte medier om samfundsforhold og formand for en gruppe af studiekammerater, der siden studietiden har holdt møder hver måned.

Han er flittig motionsløber og holder meget af at rejse - gerne til Frankrig og USA. Således er 43 af USA's 50 stater besøgt gennem årene.

50 år Partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Rikke Schiøtt Petersen, Hellerup, fylder 50 år den 21. januar.

Rikke Schiøtt Petersen er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1996. Samme år kom hun til Gorrissen Federspiel som advokatfuldmægtig og har været en del af firmaet lige siden, suppleret af et ophold hos Cravath, Swaine & Moore i New York fra 2001-2002.

Til daglig er hun leder af firmaets Corporate/M&A & Capital Markets afdeling, hvor hun bistår danske og udenlandske klienter i forbindelse med blandt andet virksomhedsoverdragelser og kapitalmarkedstransaktioner, herunder børsintroduktioner og offentlige købstilbud på børsnoterede selskaber. Hun yder også løbende rådgivning om selskabsretlige og børsretlige forhold i bred forstand til blandt andre en række børsnoterede selskaber og investorer.

Hun har gennem de seneste ti år bistået på så godt som alle større kapitalmarkedstransaktioner i Danmark. Her kan blandt andet nævnes børsnoteringen af Boozt, HusCompagniet, Maersk Drilling, Ørsted, TCM, Orphazyme, Nets, ISS, Matas, Pandora og Chr. Hansen Holding.

Rikke Schiøtt Petersen har siden 2014 været medlem af Komitéen for god Selskabsledelse, og hun er desuden medlem af Erhvervsankenævnet. Hun er også engageret i den internationale advokatsammenslutning International Bar Association, IBA, hvor hun har hvervet som secretary i Securities Law Committee.

Hun er i flere år i træk rated som market leader i IFRL1000 og IFRL 1000 Women Leaders og top rated i Chambers Global, Chambers Europe og Legal 500.

Privat bor hun i Hellerup med ægtefællen Jacob og deres søn. Hun elsker at tilbringe sin fritid med familie og venner og i sommerhalvåret gerne på vandet. Sammen er de også glade for at rejse, ofte til Sydfrankrig, eller når muligheden byder sig, til mere eksotiske rejsemål.

Nekrolog Tidligere personalechef på Gentofte Rådhus, mangeårig FDF-leder Per René Jensen, Gentofte, er død. Vi har modtaget følgende mindeord:

Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Per René Jensen er død. Alt for tidligt tabte han kampen til Covid-19. Vi ved, at han bliver modtaget med fredspiber, et spil Olsen og kaffe ad libitum på de evige jagtmarker.

Per René Jensen blev født 28. maj 1953 og gik bort den 10. januar 2021. Han bliver begravet den 26. januar kl. 13 i Grundtvigskirken, med efterfølgende jordfæstelse på Ordrup Kirkegård.

Per René Jensen var søn af Ove og Gladys Jensen og bror til Lars Bo Jensen. Han var gift med Ingelise indtil 1995. De fik børnene Mette og Søren. I 1996 blev han gift med Lena, som han har delt resten af sit liv med. Han efterlader sig herudover svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Per René har igennem 43 år arbejdet på Gentofte Rådhus, hvor han startede som elev og gik på pension i 2014.

Per René var indbegrebet af Ballerup FDF/FPF - og det er der, vi kender ham fra. Han startede som Pilt i FDF Ballerup, hvor han var med i mange år. I starten af 70'erne lavede han kredsens kredsblad 'Moseposten' sammen med Kurt Strand og Paul Mohr.

Hans tilgang som patruljefører var, at det altid gjaldt om at klare sig bedst muligt. Om at tage mærker til overarmen på uniformen; 40 km, madlavning, optænding mv. Og så var han korrekt med en underspillet, tør humor.

Hans kærlighed til march-musik gjorde, at han tog initiativ til at starte FDF Ballerups tamburkorps i starten af 80'erne. Han var kredsleder i Ballerup fra 1979-1987, den største FDF-kreds i distriktet.

Masser af unge FDF'ere har fået formet deres liv med stor indflydelse af hans fine personlighed. Per René har altid taget godt imod alle omkring ham og accepteret børn, unge og voksne som de var. Med endeløse mængder af rummelighed, trods alle vores forskelligheder.

Per René var en organisatorisk begavelse og et ambitiøst og rummeligt menneske med dybe værdier og stort hjerte. Han kunne få os unge til at føle os vigtige og betydningsfulde og var altid klar til at inddrage os, vise os tillid og give os ansvar. Han gik altid forrest og sagde "kom", og udfordrede os med kærlige puf. Og han gik bagerst og samlede op, for dem, der mere trængte til et kærligt spark.

Vi er mange, der i dag kan spore vores værdier eller pædagogiske principper tilbage til Per René, og flere af os er fortsat aktive i FDF-regi i hele landet.

For mange var Per René et af de første voksen-forbilleder, vi husker. Den første person, hvor vi tænkte 'sådan vil jeg være, når jeg bliver stor'.

Privat har Per René altid været utrolig kreativ og havde god stil. Uanset om det handlede om hans altid velplejede have, når der skulle dækkes et elegant bord til fest, eller når der skulle bindes advents­kranse og juledekorationer til FDF Ballerups julemarkeder. Per Renés kreative evner var der ikke mange, der kunne hamle op med. Han elskede alt med jul og at pynte op og skabe varme i juletiden.

Sammen med Finn Bang Petersen var Per René bannerførere for en masse kærlige drillerier. Ofte ved at drille hinanden, og altid på en måde, hvor det var os unge, der tabte opvasken i kortspil eller måtte afsted efter en røgvender. Og da Per fyldte 30, vidste han godt, at de 30 uniformsklædte høns og en gris var tilbagebetaling - og han fortrak ikke en mine, da hønsene sad i sofaen, da han måtte hjem midt under festen og lede efter grisen, der var stukket af.

Vores tanker går til de efterladte. Æret være Per Renés minde. På vegne af tidligere og nuværende FDF/FPF'ere, Sune L, Lene K. Larsen og Pia Bang Bjørn.

