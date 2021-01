Se billedserie Lone Alm fylder 80 år den 3. februar. Privatfoto Foto: Almo

Navnenyt: To runde fødselsdage og en ny præst

Villabyerne - 30. januar 2021 kl. 14:30 Kontakt redaktionen

Adm. direktør Lone Alm, Charlottenlund, fylder 80 år den 3. februar.

Efter handelseksamen blev Lone Alm uddannet i kontormaskinebranchen. Efter 10 år søgte hun andre veje og grundet kendskab til italiensk med studieophold på universitetet i Perugia, blev det ved et tilfælde de italienske lædervarer, som hun faldt for, og i 1967 etablerede hun sit eget firma.

Gennem alle årene har hun forsynet modeforretninger og firmaer over hele landet med tasker og andre skind- og lædervarer, som hun selv rejste ud og fandt hos producenter i Østen og Europa.

I begyndelsen var hendes speciale de eksklusive krokodilleskindstasker, som blandt leverandører gav hende tilnavnet 'Danmark Krokodilledronning'.

I mere end 10 år havde hun desuden eneforhandlingen af det tyske tøjfirma Elegance, med luxustøj pr. postordre og senere med forretning på Ordrupvej.

Der er stadig go i fødselaren. På grund af tiderne bliver dagen fejret med den nærmeste familie.

50 år Advokat, associate professor Caspar Rose, Charlottenlund, fyldte 50 år den 27. januar.

Når Caspar Rose underviser på CBS, f.eks. i faget god selskabsledelse, så siger han ofte til de studerende "nu har vi gennemgået teorien, nu skal I høre, hvordan det virkelig foregår i den praktiske verden."

Han ved, hvad han taler om, for i hele sin karriere har han gået efter at forene den akademiske verdens indsigt med det pulserende erhvervslivs udfordringer, især inden for jura og virksomhedsøkonomi, som er hans specialområder.

Caspar Rose er oprindeligt uddannet jurist fra KU, men tog også en HD-uddannelse ved siden af. Han byggede videre på sine studier og tog en cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen samt en Ph.D. fra CBS.

Derefter var han adjunkt på Institut for Finansiering, senere lektor på det daværende Center for Kredit og Kapitalmarkedsret. Han søgte efterfølgende orlov fra CBS og var i DI knap to år, før han kom til Danske Bank, hvor han arbejdede med operationel risikostyring som chefanalytiker.

Dernæst kom han tilbage til CBS, hvor han blev professor med særlige opgaver inden for corporate governance, dvs. god selskabsledelse, hvor fokus har været på, hvad der skaber værdi i bestyrelsen.

Caspar Rose kunne dog mærke, at virkeligheden igen trak i ham, og han besluttede sig for at tage en advokatuddannelse, hvilket skete hos advokatfirmet Magnusson. Efter endt "læretid", som med hans egne ord var "hektisk og særdeles lærerig", primært inden for virksomhedsoverdragelser, vendte han tilbage til CBS som associate professor.

I sin fritid har Caspar Rose sit eget specialiserede advokatfirma, som bl.a. rådgiver erhvervsvirksomheder inden for selskabsretlige forhold, bl.a. om ledelsesansvar. Det foregår i et kontorfællesskab på Charlottenlund Stationsplads, der også omfatter kæresten Tina Ravn, som også er advokat samt engelsk solicitor.

Caspar Rose sidder i en række fonde og selskabers bestyrelser. Fritid er der næsten intet af, udover tennis med kæresten Tina Ravn, løbeture tidligt om morgen, kombineret med poesi/digtning sent om aftenen.

Caspar Rose har seks børn fra et tidligere forhold, som alle studerer. Fødselsdagen holdes i disse coronatider i helt private omgivelser i hjemmet på Noras Sidevej.

Ny præst Den nye sognepræst i Messiaskirken, Signe Luca Andersen, blev indsat af provst - snart biskop - Peter Birch ved gudstjenesten i søndags.

Trods det korte tidsrum (kun gudstjenester på 30 minutter er tilladt) var der tid til provstens tale, den nye præsts prædiken, salmesang og bøn.