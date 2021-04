Navnenyt: Tivoli-chef fylder rundt

Når Tivoli igen kan spille Fredagsrock, klassiske koncerter, musicals og meget andet, som lige nu er forhindret af corona, så er det Frederik Wiedemann, der trækker i trådene. Han har siden januar 2019 været kulturchef og underdirektør i Tivoli, hvor han har ansvaret for Tivolis omfattende kulturprogram fra Pantomimeteatret, Tivoli-Garden og balletskolen til koncerter, musicals, teaterforestillinger og de mange events i Carstensens Have.

Det lå næsten i kortene, at Frederik Wiedemann skulle blive kulturchef i Tivoli. Ikke kun fordi hans teenagedatter hedder Columbine, men også fordi kulturen altid har spillet en stor rolle for ham. Fra opvæksten i en familie beskæftiget med jazz, klassisk musik, teater og film til bestyrelsesarbejde i Copenhagen Phil og andre kulturelle virksomheder.

Frederik Wiedemann kan skrive under på Georg Carstensen ord om, at Tivoli aldrig bliver færdig. Han lægger også vægt på Carstensens motto om, at Tivoli er for alle. For kulturchefen er Fredagsrockens etablerede stjerner og Lillefredags nye navne lige så vigtige som den klassiske musik og balletten, der har været en del af Tivoli siden 1843.