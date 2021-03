Navnenyt: Tidligere chefredaktør fylder rundt

Han har en HH fra Niels Brock, HD(A) fra Handelshøjskolen i København og har i tilknytning til INSEAD gennemført et Executive Programme. Claus Trolle har gennem en lang årrække beklædt chef- og direktørposter i store kendte danske og internationale industrivirksomheder. Efter endt handelslære i SMC A/S og aftjent værnepligt i den Kgl. Livgarde kom han til OTA A/S, først som indkøber og senere som produktchef. Herefter kom han til De Danske Spritfabrikker A/S, hvor han har været af to omgange. Først fra 1975- 1981 og senere som direktør fra 1986 - 1995. Senest i Danisco/De Danske Spritfabrikker's direktion, hvor han i ind- og udland havde det afsætningsmæssige ansvar for selskabets produkter og sammenlægningen af Danisco Distillers, Svendborg Vinkompagni og af Peter F. Heering A/S, efter at Danisco havde overtaget disse virksomheder. I mellemtiden har han været marketingdirektør i Beauvais A/S og chefkonsulent hos Erik Rebild A/S. Fra 1995 - 2006 var han administrerende direktør i Akzo Nobel Decorative Coatings A/S (Sadolin) og senere også for Akzo Nobel A/S. Af tillidsposter har der været mange. Han har været medlem af hovedbestyrelsen i bl.a. Dansk Industri, Procesindustriens bestyrelse og formand for Danmarks Farve- og Lakindustrier. Claus Trolle arbejder stadig med forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde i nogle få førende ejer ledede selskaber.