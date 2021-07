Navnenyt: Pensioneret overlærer fylder 75

Pensioneret overlærer Merete Hoff fra Tranegårdsskolen fylder 75 år 26. juli. Merete Hoff er lærer fra Hellerup Seminarium og kom i 1983 til Tranegårdsskolen, hvor hun huserede med tavle og kridt, til hun i 2006 blev offer for indførelsen af IT i undervisningen. Merete Hoff vil blive husket for sin slagfærdige pædagogik og skolens Traniade, som blev til i et samarbejde med Einar Hytten og måske også for den indsamling til Bosnien, hvor hele trappeskakten på Tranegårdsskolen en weekend blev fyldt med alskens effekter. Der måtte hentes hjælp fra Livgarden for at få tingene læsset på lastvogne fra Dantransport, så Mærsk kunne transportere det til Tessaloniki.