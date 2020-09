Se billedserie Andrea Rygg Karberg. Foto: David Kahr Foto: David Kahr

Send til din ven. X Artiklen: Navnenyt: Museumsdirektør fylder 50, og dygtig læge får pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Navnenyt: Museumsdirektør fylder 50, og dygtig læge får pris

Villabyerne - 14. september 2020 kl. 07:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Museumsdirektør Andrea Rygg Karberg, Charlottenlund, fylder 50 år i dag, den 14. september.

For lidt over tre år siden tiltrådte Andrea Rygg Karberg stillingen som ny museumsdirektør for Nivaagaards Malerisamling, der råder over en samling af kunstværker fordelt over 500 års kunsthistorie - fra italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk guldalder.

Andrea Rygg Karberg overtog et museum i fremgang og har fortsat den positive udvikling. Malerisamlingens besøgstal er siden 2017 næsten fordoblet: Med et besøgstal på 88.000 i 2019 mod knap 60.000 i 2018 og tæt på 48.000 i 2017.

Bag succesen står lanceringen af udstillinger om bl.a. blomstermaleren J.L. Jensen sammenstillet med samtidskunstnerne Rebecca Louise Law og Katja Bjørn, karikatur- og satiretegneren Jens Hage, den helt store publikums- og anmeldermagnet 'William Morris. Al magt til skønheden!' og senest den lige så velbesøgte udstilling om Hans Scherfig, der - indtil coronakrisen lukkede landet ned og siden begrænsede publikumsantallet - tegnede til at blive museets hidtil mest sete udstilling.

I sommeren 2020 indledte museet et helt nyt og flerårigt samarbejde med den internationale stjernekunstner Danh Vo, der lader den ældre, ædle kunstsamling møde den nytænkende samtidskunst.

Museet har også i de senere år forankret sig som et levende kulturhus med foredrag, koncerter, litteraturarrangementer og særomvisninger, der perspektiverer kunsten i samling og særudstillinger.

Et stigende antal årskortholdere og gæster benytter sig også af museets tilbud om croquis og tegneundervisning, filmfredage, koraftener, håndarbejdskredse, naturvandringer mv., foruden en opgraderet café og museumsbutik.

Det er også under Andrea Rygg Karbergs ledelse, at museets skoletjeneste er blevet opprioriteret med en undervisningsansvarlig og dermed øget fokus på børnefamilier, der har mangedoblet børnenes besøgstal. Også de lokale familier bakker op om nye traditioner som gratis Hallo­ween-fest, fastelavn og 'gækken er løs' på museet.

Sammen med sin bestyrelse har Andrea Rygg Karberg arbejdet ihærdigt for fundrai­singen af et stort klimarenoveringsprojekt for museet. Det er lykkedes at rejse 35 mio. kr. fra fire af landets største fonde til realiseringen af projektet i 2021. Klimarenoveringsprojektet vil dels sikre bevaringen af den betydelige kunstsamling og bane vejen for nye indlån af kunstværker samtidig med, at museet opnår en grøn profil med omlægning af eksisterende fossil energiforsyning til jordvarmeanlæg, nye ventilationsløsninger og ovenlysvinduer, der tillige vil optimere lysforholdene for udstillingerne og oplevelsen af kunsten.

Andrea Rygg Karberg har i 26 år været gift med Andreas Just Karberg, der er direktør for Karberghus og arbejder med fredede ejendomme.

'Navnefællesskabet' har resulteret i en ren A-familie med sønnen Albert på 20 år, der netop er startet på arkitektskolen, og Alice på 18 år, der går i 3.g. Familien er Andreas største glæde, som på dyrefronten også tæller hunden Totte og fire høns.

Sin sparsomme fritid bruger Andrea Rygg Karberg med sin nærmeste familie og nære venner. Ferierne tilbringes på rejser og i sommerhuset i Tversted.

På rejserne påtvinges familien utallige museumsbesøg, mens familie og feriegæster i sommerhuset er tvangsindlagt til morgengymnastik med Andrea som ihærdig underviser.

Andrea Rygg Karberg har tidligere gået til ballet i en 20-årig periode, som i dag er indskrænket til den morgengymnastik, som også hendes medarbejdere på museet har fået glæde af.

Som halv nordmand har naturen altid spillet en særlig rolle for Andrea, der nyder de daglige ture med hunden Totte og friske havbade om sommeren.

Kunst og kultur fylder også i fritiden med museums- og teaterbesøg - og film og serier i sofaen.

Hæder til yngre læge Læge og forskningsleder på Herlev og Gentofte Hospital Tor Biering-Sørensen har modtaget Jakobinerklubbens hædersmedalje

Han modtog den for sin forskning i hjerteskanninger til tidligt at identificere, hvilke personer, der i fremtiden vil udvikle hjertesygdom, hvis de ikke behandles.

Hædersmedaljen gives til yngre danske forskere, der har udført særlig fortjenstfuld og perspektivrig forskning inden for teoretisk og/eller anvendt biomedicin.

Tor Biering-Sørensen har tidligere modtaget et fellowship på 10 millioner kroner fra Lundbeckfonden til at undersøge, om man kan undgå hjertesygdom ved at tilbyde forebyggende behandling til ældre, der har særlig risiko for at udvikle hjertelidelser. Noget, som potentielt kan have stor betydning både for samfundet og den enkelte borger.

Tor Biering-Sørensen er 36 år, læge, ph.d., master of public health (MPH), forskningsleder samt lektor ansat ved Afdeling for Hjertesygdomme Herlev og Gentofte Hospital og Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet.