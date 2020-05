Se billedserie Claus Bryld. Foto: Maria Sattrup

Navnenyt: Kendt historiker bliver firs

Professor, forfatter Claus Bryld, Charlottenlund, fylder 80 år den 29. maj.

Claus Bryld blev student fra Birkerød Statsskole i 1958, mag. art. i historie på Københavns Universitet i 1969 og dr.phil. i 1993.

Han var kandidat og seniorstipendiat ved Institut for Samtidshistorie på Københavns Universitet 1969-73, med en enkelt afstikker til Rom i 1971, hvor han tog studieophold ved Det Danske Institut.

I perioden 1973-87 var han universitetslektor i historie på RUC, hvor han senere blev først docent (1987-95) og siden professor i nyeste og moderne historie 1995-2006.

Efterfølgende har han været tilknyttet RUC som ekstern lektor og seniorforsker.

I sin ungdom var Claus Bryld aktiv på den danske venstrefløj, først i SF og i perioden 1960-72 i VS.

Claus Bryld har udgivet en lang række historiske artikler og bøger og bestridt talrige akademiske tillidsposter. For nu blot at nævne nogle få, var han medstifter af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie i 1970 og medstifter og medredaktør af tidsskriftet 'Historievidenskab' i 1974.

Claus Bryld har beskæftiget sig indgående med arbejderbevægelsens historie og forskellige teoretikere som Karl Marx, Friedrich Engels, Ferdinand Lassalle, Frederik Borgbjerg og Antonio Gramsci.

Han var medarbejder ved Den Store Danske Encyklopædi 1995-2002, og han har ledet forskningsprojektet Center for Humanistisk Historieformidling 1995-98. Fra 2008-2019 var han medlem af Jyllands-Postens kronikpanel Weekendpanelet, og fra 2012 har han anmeldt historisk og politisk litteratur i Politiken ligesom han har skrevet en del kronikker for avisen.

Opgøret med fortiden Et af Claus Brylds bedst kendte værker er 'Hvilken befrielse' i 1995 (revideret og udvidet i 2008), hvor han fortalte om sin opvækst i nazismens og retsopgørets skygge. Han har også skrevet om 'Besættelsestiden som kollektiv erindring' sammen med RUC-kollegaen Anette Warring.

Claus Bryld er en af de historikere i Danmark, der tidligst satte spørgsmålstegn ved og prikkede hul i nogle af de mere nationalromantiske forestillinger om danskernes modstandskamp. En af Brylds pointer var, at historien om besættelsen og befrielsen var blevet spundet ind i myter, nærmest løsrevet fra de historiske og politiske realiteter.

Det, sammenholdt med hans fortid som politisk aktiv på den danske venstrefløj, var noget, der i den grad i 1990'erne og 00'erne gjorde ham kontroversiel og genstand for meget hårde angreb fra borgerlige historikere og debattører som f.eks. Bent Jensen og Bent Blüdnikow.

Claus Bryld måtte lægge ryg til polemiske beskyldninger om, at han var diskvalificeret fra at mene noget historisk troværdigt om besættelsestiden, når nu hans far, Børge Bryld, havde været nazist.

I 2015 udgav Claus Bryld essaysamlingen 'Min besættelse. 50 års livtag med historien' og i 2018 biografien 'Edmund Burke. Konservatismens profet', som blev vel modtaget i fagtidsskrifterne og fik seks hjerter i Politiken. Den er nu på vej på svensk og norsk.

Claus Bryld var historisk konsulent på Anders Refns meget roste film, 'De forbandede år', som spillede i de første måneder af 2020.

Claus Bryld er stadig en yderst flittig skribent. Han har netop afsluttet manuskriptet til en bog om Marsilius af Padua (1280-1342). Bogen hedder 'Marsilius af Paduas politiske filosofi', og med sit fokus på staten som det redskab, der skal løse samfundsproblemerne, kan Marsilius af Padue virke helt aktuel, fortæller Claus Bryld:

"Ingen over eller ved siden af staten, slet ikke kirken. Og som Marsilius at gå ind for demokrati og republikanisme flere hundrede år, før det blev almindeligt, må også siges at være forud for sin tid. Når man beskæftiger sig med ham, er det som at få et indblik, ikke i den mørke, men i den lyse middelalder. Lige som Burke er han aldrig tidligere blevet videnskabeligt behandlet i Danmark," siger Claus Bryld.

I dag er "den gamle socialist" partiløs, men han er medlem af forskellige klubber af gamle socialister, der mødes regelmæssigt for at tale politik, litteratur, kunst og musik.

Claus Bryld var gift med Tine Bryld fra 1961 til 1969. Siden 1972 har han været gift med Clara Elisabet - Clarissa - Bryld. Hun har været lektor i latin og oldtidskundskab på Kildegård Gymnasium. Parret har fem børn og otte børnebørn.

På grund af coronakrisen bliver dagen fejret udendørs med den nærmeste familie. Det store gilde må vente et år.

Nyt job Læge, dr.med. René Horsleben Petersen, Charlottenlund, er tiltrådt som lærestolsprofessor i hjerte-lunge-kirurgi ved Københavns Universitet med tilhørende overlægestilling på Thoraxkirurgisk Klinik på Rigshospitalet.

Flere gange om måneden kommer lungekirurger fra udlandet til Rigshospitalet, hvor de bliver oplært i en særligt skånsom metode til at operere lungekræftpatienter gennem tre små huller.

En af underviserne og bagmændene bag kikkertoperationen er René Horsleben Petersen fra Rigshospitalets Thoraxkirurgiske Klinik, som er førende i Europa inden for minimal invasiv lungekirurgi. Han skal nu som lærestolsprofessor sørge for, at afdelingen udbygger sin position med øget fokus på forskning.

53-årige René Horsleben Petersen har ikke alene forsket i den videoassisterede skånsomme lungekirurgi, VATS, men også i at lære metoden fra sig, blandt andet ved at udvikle en virtual reality-simulator, hvor læger kan øve sig i at operere på alle lungelapper ved hjælp af 3D-teknologi.

Programmet i simulatoren viser blødninger og giver modstand i instrumenterne svarende til kroppens naturlige respons.

Den skånsomme kirurgi har fra midten af 00'erne medført, at mange patienter kan komme hjem efter bare tre dage på hospitalet, hvor de før var indlagt 8-10 dage.

René Horsleben Petersens øvrige forskningsområder er neuro-endokrine tumorer, hvor Rigshospitalet er Center of Excellence, og kræft i brislen, som i Danmark opereres på Rigshospitalet med en kikkertmetode udviklet af René Horsleben Petersen. Derudover ser han immunterapi som en potentiel 'gamechanger' og et forskningsområde, han netop er ved at tage hul på.

Lærestolsprofessoratet er et permanent professorat finansieret af Københavns Universitet.

Konsulent- og kursusvirksomheden Mannaz har ansat Marianne Egelund Siig, Charlottenlund, som ny administrerende direktør.

yt: En bemærkelsesværdig lederkarriere, både fra konsulentbranchen og fra lederstillinger i Nordea, er ifølge Mannaz baggrunden for udnævnelsen af Marianne Egelund Siig, som er optaget af at sætte nye standarder for ledelse, kompetence- og organisationsudvikling.

Marianne Egelund Siig har i sin karriere arbejdet sammen med anerkendte, internationale Business Schools og engageret sig i den offentlige debat om ledelse. I de seneste år har hun været en af de toneangivende stemmer omkring ledelse og diversitet, hvor hun er anerkendt som en førende rådgiver.