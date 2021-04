Se billedserie Ragnar Norddahl. Privatfoto

Navnenyt: International netværker fylder 80 år i dag

24. april 2021

Iværksætter og international netværker Ragnar Norddahl, Charlottenlund, fylder 80 år den 24. april.

Der kan sættes mange etiketter på Ragnar Norddahl, men de mest passende vil være IT, iværksætteri, ledelse og internationalisme.

Han er islænding, født i København, men tilbragte sin barndom i Island. Senere gik turen tilbage til Danmark og til Jylland, hvor han fik sin første uddannelse i shipping og senere hos IBM, tidens mest fremtrædende IT-virksomhed.

Det blev til 13 lærerige år - fra 1968-81 - med salg og marketing, rundet af med en MBA (MDI) og et chefjob indenfor IBM's distribution i Danmark.

Karrieren hos IBM blev en platform for egen virksomhed, og Ragnar Norddahl havde skabt sig et internationalt netværk blandt ledende erhvervsfolk - fra Wallenberg i Sverige til den indiske TATA-koncern. Artcom og Artech Holding A/S blev etableret, bl.a. ved opkøb af mindre virksomheder.

Dico-Apolo Computer A/S blev grundlagt og siden solgt til Apollo Inc. USA. Det var travle år med lederjobs hos Christian Rovsing og Chr. Bruhn, Canon Danmark.

I næsten 30 år har Ragnar Norddahl haft et tæt og personligt samarbejde med Tata, en af Indiens største virksomheder med produktion og distribution inden for de væsentligste erhvervsområder med en lille million ansatte. De gode relationer har udmøntet sig i en livslang samarbejdsaftale.

Kærligheden har også været gengældt. Ragnar Norddahl har været igangsætter bag flere sociale projekter. Fra skole og bedre forhold for kvinder i udsatte områder til bekæmpelse af analfabetisme på global basis.

Ragnar Norddahl har altid været kunstinteresseret, især i COBRA-malerne, og interessen førte ham og hustruen Christa til at åbne et galleri i Bredgade i København: CHRISTA'S Fine Tribal & Modern Art Gallery.

Interessen for Afrika har desuden ført til posten som konsul for staten Burundi - og på den hjemlige grund til formandskabet for Gentofte Kunstvenner.

Ragnar Norddahl er bl.a. medlem af CBS Advisory Board, Gentofte Rotary og VL Gruppe 47.

50 år Iværksætter, investor og medejer af Rosé Rosé i Hellerup, Lars Broberg, fyldte 50 år den 20. april.

De færreste restauratører er cand. scient. pol'er med både en HD og INSEAD-uddannelse på papiret. Men det er Lars Broberg, som satte den københavnske tapas-bølge i gang med byens første tapas-restaurant for omtrent 20 år siden.

Lars Brobergs karrierevej har snoet og bugtet sig fra jobbet som fuldmægtig i Rigsrevisionen til partner i restauranten Tapasbaren, dernæst administrationschef i Københavns Kommune, derpå som CFO i Finansforbundet, siden som direktør i Farmakonomforeningen og efterfølgende som direktør i Hallernes Smørrebrød - og nu som medejer af restaurant Rosé Rosé i Hellerup, der åbnede sidste efterår.

Over årene har Lars Broberg også bestredet en række bestyrelsesposter, blandt andet sad han gennem otte år i bestyrelsen for Hotel- og Restaurationsskolen.

Tiden i Hallernes Smørrebrød gjorde det klart for Lars Broberg, at iværksætteriet trak allermest i ham og at hans hjerte brændte for at gøre restaurationer lønsomme og veldrevne. Det førte til virkeliggørelsen af Rosé Rosé.

Privat dyrker Lars Broberg skiture og kitesurfing. Han er gift med Anna Porse Nielsen, som er direktør og partner i konsulentfirmaet Seismonaut. Sammen har de sønnen Freddy på 12 år.

Direktør i Danske Forlag, cand.jur. Christine Bødtcher-Hansen, Charlottenlund, fylder 50 år den 26. april.

Christine Bødtcher-Hansen, der de seneste 11 år har arbejdet som direktør for brancheforeningen Danske Forlag, elsker litteraturen i alle dens former. I et tæt og konstruktivt samarbejde med de danske forfatterforeninger kæmper hun både i Danmark og internationalt for at sikre de rettigheder og rammevilkår, der styrker det skrevne ord. Hun sidder i både den europæiske og internationale forlæggerorganisation som Danmarks repræsentant.

Herhjemme er hun en vellidt og respekteret formand for RettighedsAlliancen, hvor det tætte samarbejde med musik-, film- og designbranchen og kampen for udgivernes vilkår ligger naturligt for hende.

Hun har godt styr på ophavsretten, der blev hendes speciale med ansættelsen i Danske Forlag som juridisk rådgiver for 16 år siden, og som hun bidrager til at formidle, bl.a. gennem bestyrelsesarbejdet i Dansk Selskab for Ophavsret.

Men litteraturen skal ikke bare udgives. Den skal også læses. Børn og unges læsning er en mærkesag for Christine Bødtcher-Hansen personligt, som med sin bestyrelsespost i 'Læs for Livet' aktivt arbejder for, at også udsatte børn og unge møder litteraturen.

Christine Bødtcher-Hansen har ikke fortrudt, at hun skiftede advokattilværelsen ud med at være interessevaretager, men sætter pris på at have mødt en anden del af dansk erhvervsliv i sin tid som entreprise- og udbudsretsadvokat hos Viltoft som nyuddannet jurist fra Københavns Universitet.

Hun bruger fritiden sammen med sin mand, Jens - som hun har været sammen med siden studietiden og som i dag er Managing Partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten - deres to store drenge, Jacob og Tobias, og med en stor kreds af venner, som hun har samlet på og samlet om sig og familien hele sit liv.

Hun cykler hver dag til og fra Børsen og er altid med på og initiativtager til gåture i højt tempo. Foregår turen uden godt selskab, er det med en lydbog i ørerne.

