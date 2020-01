Navnenyt: Engageret spejderleder fylder 70

Få et overblik over ugens fødselsdage, jubilæer og jobskifte

Over årene voksede Buch+Deichmann betydeligt og havde i starten af 1980'erne en årlig omsætning på et større trecifret millionbeløb, ligesom deres varer blev forhandlet i flere end 30 lande. Flere af firmaets produkter er den dag i dag fortsat repræsenteret ved Designmuseum Danmark i København.

Henning Deichmann trådte i slutningen af 1980'erne ud af Buch+Deichmann og grundlagde dernæst smykke- og accessoriesfirmaet EVITA PERONI, som over årene blev et anerkendt brand, der hele to gange modtog Hans Kongelige Højhed Prins Henriks æresmedalje.

Henning Deichmann havde held til at vækste EVITA PERONI, der ligesom Buch+Deichmann blev forhandlet i førende stormagasiner over hele verden samt fra egne butikker.

I 1992 flyttede Henning Deichmann sin familie til London, hvor de var bosat frem til 2018. EVITA PERONI kom på kinesiske hænder i 2016, da familien solgte brandet.

Henning Deichmann fungerer i dag som mentor for en række yngre iværksættere og er fortsat medlem af International Business Club ved CBS, hvor han tidligere sad i bestyrelsen.

Henning Deichmann bor sammen med hustruen gennem 49 år, Inge, med hvem han har datteren Camilla. Somrene tilbringes i Gilleleje, hvor tiden blandt andet bruges på golf - en stor passion gennem 30 år.

Fhv. voldgiftsdommer, advokat Mogens Skipper-Pedersen, Hellerup, fylder 80 år den 15. januar.

75 år

Billedkunstner Vivian Rose, Charlottenlund, fylder 75 år den 11. januar.

Fhv. professor (Københavns Universitet), fhv. overlæge (Bispebjerg Hospital), dr.med. Gunhild Lange Skovgaard, Hellerup, fylder 75 år den 15. januar.

70 år

Administrerende direktør, cand.polit. Hans Christian Baunsøe, Hellerup, fylder 70 år den 13. januar.

Ingeniør, HD, spejderleder Christian Løvdal, Charlottenlund, fylder 70 år 13. januar.

Christian Løvdal er opvokset i Taarbæk og boede selv i Taarbæk indtil 1985, som 4. generation af familierne Løvdal og Wiggers.

Han har gennem sin karriere spændt bredt fra at arbejde som dokumentationschef for radiatorer i ISS Clorius og siden som marketingschef i Electronic til fortrinsvis at fungere som projektleder ved etablering af værkstedsfaciliteter, bl.a. for busser og toge ved DSB-busser og S-toge.

Han sluttede sin jobkarriere i Forsvarets materieltjeneste.

Christian Løvdal har siden 1. oktober 1958 været spejder i 1. Klampenborg ved DDS. Han har en lang karriere som leder for børn og unge og er i dag stadig aktiv leder med møde hver mandag aften for mikrospejderne.

Han har gennem årene været med til at motivere unge til at fortsætte som spejder og leder i gruppen og er samlingspunkt for gruppens medlemmer.

Han har skabt traditioner for gruppen og er samtidig med til at fastholde udvikling, så spejderarbejdets grundideer beholdes, men også følger med udviklingen i det omgivende samfund.

I dag er 1. Klampenborg en gruppe i udvikling både på medlemstal og aktiviteter. Christian Løvdal sætter spejderværdierne natur, aktivitet, sammenhold, vedholdenhed, ærlighed og troværdighed lig egne personlige værdier.

Christian Løvdal bruger i dag sin erfaring som projektleder ved gruppens årlige juletræssalg og er ofte selv at finde ved hytten som sælger i hele december.

60 år

Administrerende direktør Finn Morsing, Hellerup, fylder 60 år den 12. januar.

50 år

Direktør (Praktiserende Lægers Organisation), cand.scient.pol. Jonatan Schloss, Charlottenlund, fylder 50 år den 13. januar.