Navnenyt: Direktør i familiefirma fylder rundt

Birgit Øllgaards kompetencer inden for økonomi, salg og marketing er således et vigtigt supplement til de øvrige partneres bygge- og anlægstekniske faglighed.

I fritiden holder Birgit Øllgaard af at rejse sammen med sin mand, Per Sørensen, og de to store børn på 17 og 14 år, og hun befinder sig lige godt i et telt ved den jyske vestkyst som på indlandsisen i Grønland eller et hotel i Sorrento.