Navnenyt: Direktør fylder 75

Villabyerne - 04. marts 2021 kl. 17:37 Kontakt redaktionen

Direktør Kaj Juul-Pedersen, Hellerup, fylder 75 år den 5. marts.

Kaj Juul-Pedersen blev student fra Odense Katedralskole i 1965 og uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole i 1971 suppleret med forretningsuddannelse i Frankrig og USA.

Han var i 25 år ansat i Ericsson-koncernen og fik en international karriere både med europæisk og senere globalt ansvar ved hovedkontoret i Stockholm og i perioder markedsansvar baseret i England og Polen samt som adm. direktør for Ericsson i Danmark 1990-95.

Fra 1997 til 2001 arbejdede Kaj Juul-Pedersen for Telia, dels som direktør i Danmark og dels som arbejdende bestyrelsesformand for Telias polske selskab, Netia, i forbindelse med børsnoteringen heraf på Nasdaq og i Warszawa.

Siden 2001 har Kaj Juul-Pedersen gennem sit selskab Sitella været aktiv som investor og professionelt bestyrelsesmedlem, f.eks. i NetTest A/S og Tektronix Inc., og han er i dag formand for bestyrelsen i Online-Results A/S (online markedsføring med nyeste teknologi), 2operate A/S (overvågning af mobilnetværk) og Dencrypt A/S (krypteret kommunikation, f.eks. til forsvaret).

Kaj Juul-Pedersen har altid interesseret sig for ingeniøruddannelserne og forskning og er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og af repræsentantskabet ved Danmarks Tekniske Universitet samt Advisory Board for DTU Space. Han blev tildelt DTU's guldmedalje 2007 og udnævnt til æresalumne i 2015.

I sin fritid dyrker han interessen for historie, internationale forhold, forsvaret, kunst, golf og jernbaner, bl.a. som medlem af bestyrelsen for Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Sommeren tilbringes gerne på Samsø og i Sverige.

Kaj Juul-Pedersens hustru gennem 33 år døde i 2004 efter mere end fire år med kræft. Parrets to voksne børn har arvet interessen for naturvidenskab som henholdsvis civilingeniør og geolog, og der er fem børnebørn at glæde sig over.