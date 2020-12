Kent Martinussen. Foto: David Schweiger Photography

Navnenyt: Direktør for arkitekturcenter fylder 60 år

Villabyerne - 29. december 2020 kl. 10:42

Direktør for Dansk Arkitektur Center (DAC) Kent Martinussen, Gentofte, fylder 60 år i dag, den 29. december.

Hele sit liv har Kent Martinussen beskæftiget sig med arkitektur, og han har gennem sit virke som arkitekt og direktør for DAC sat dansk arkitektur på verdenskortet. Martinussen var en af drivkræfterne bag opførelsen af et helt nyt nationalt arkitekturenter på Københavns havnefront, BLOX, der er bygget af Realdania. Formålet var/er at engagere endnu flere danskerne i arkitekturens fantastiske verden.

BLOX har siden åbningen i 2018 stået model til en del kritik. Men det er en kritik, som Kent Martinussen hilser velkommen:

"Hele ideen med at flytte fra Gammel Dok Pakhus til BLOX har været at skabe en ny formidlingsplatform, hvor vi kan opleve og diskutere arkitektur og sikre, at folk tager stilling og medvirker i udviklingen af vores fælles fysiske omgivelser, som arkitekturen jo er. Jeg er personligt vild med BLOX-bygningen. Vi oplever, at vores gæster, når de er kommet ind, er meget begejstret for de rum, BLOX skaber for formidling og debat," siger han.

Kent Martinussen var som ung mest interesseret i kunsten, men opdagede som samfundsfaglig student den franske arkitekt Le Corbusier, der viste, at arkitektur er ingeniør- og samfundsvidenskab og kunst - på en og samme tid. Det afgjorde valget af en livsbane, som han ikke fortryder ét sekund.

Gennem næsten 20 år har Kent Martinussen stået i spidsen for Dansk Arkitektur Center, der skaber oplevelser og debat om arkitektur, design og byudvikling gennem udstillinger, ture, events, læring, vidensdeling og netværk.

Han har promoveret dansk arkitektur over hele verdenen gennem talrige udstillinger, foredrag, delegationsrejser med ministre og erhvervsfremstødsrejser med Kronprinsparret til blandt andet Kina, Japan og Australien.

Kent Martinussen sidder i bestyrelserne for de to eneste internationale organisationer for arkitekturcentre og museer ICAM og AAO.