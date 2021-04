Navnenyt: Arkitekt fylder 75 år

I 1989 rejste hun til Japan og bosatte sig i Tokyo sammen med sin mand. Gennem seks år arbejdede hun som selvstændig arkitekt med bl.a. boligbebyggelse i en gammel park i Yokohama som videreførelse af et byggeri af Antonin Raymond. Desuden udviklede hun et dansk inspireret, japansk typehus for Welldone Homes. Hun var representative for arkitektfirmaet Dissing og Weitling og medlem af bestyrelsen for FESAE, Far East Society of Architects and Engineers.