Navnenyt: Aktuar fylder 60 år

Under studietiden blev Søren Schock Petersen ansat i Statsanstalten for Livsforsikring, hvor han fortsatte efter sin kandidateksamen. Da Statsanstalten og Baltica Pension blev lagt sammen til Danica Pension, fik han til opgave at etablere et datterselskab i Luxembourg, og fra 1991 blev det til tre og et halvt år med bopæl i Luxembourg som Managing Director for Danica Life and Pension SA.

Under sin opvækst på en slægtsgård lidt udenfor Slagelse blev interessen for matematik grundlagt, og efter studentereksamen 1980 skulle der vælges studieretning. På anbefaling fra sin kæreste og nuværende hustru, Lotte Østergaard, faldt valget på aktuar.

I 1994 blev Søren Schock Petersen ansat som direktør for Kgl. Brand Liv, der var en del af Skandia-koncernen. I Skandia blev hovedopgaven at udvikle og lancere pensionsopsparing baseret på markedsværdiprodukter i Danmark. Det skete gennem et nyt pensionsselskab Skandia Link etableret 1998, hvor Søren frem til 2003 var administrerende direktør.

Efter et par år hos forsikringsmægleren Aon kom Søren Schock Petersen 2005 til Alka, hvor han blev ansat som direktør for Alka Liv. Efter de overenskomstbestemte arbejdsmarkedspensioner var indført i 1989, havde Alka Liv ikke længere en selvstændig eksistensberettigelse, og i 2008 umiddelbart før finanskrisen lykkedes det Søren at gennemføre salget af Alka Liv til Nordea Liv og Pension (nu Velliv Pension & Livsforsikring).

Herefter fortsatte Søren Schock Petersen som personforsikringsdirektør i Alka med ansvaret for de kollektive ulykkesforsikringer og gruppeliv.

Efter en kort periode som selvstændig konsulent blev Søren Schock Petersen i 2016 ansat som administrerende direktør for pensionskassen SISA, der har hjemsted i Nuuk. Han har dog valgt fortsat at bo i Danmark, men i det omfang corona-restriktionerne tillader det, går turen ofte til Grønland.

I SISA har Søren Schock Petersen stået i spidsen for at etablere de første firmapensionsaftaler ved siden af de overenskomstbestemte pensionsordninger, og senest har han været med til at sikre, at SISA er betroet forvaltningen af de pensionsbidrag, Selvstyret opkræver i forbindelse med lov om obligatorisk pension, der trådte i kraft i 2018.