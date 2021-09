Se billedserie Jesper Winge Leisner. Foto: Miklos Szabo Foto: Miklos Szabo

Navnenyt: 80'er-stjerne fylder rundt

75 år

Sprogambassadør Randi Lindblad, Hellerup, fylder 75 år den 24. september.

Randi Lindblad har gennem de seneste mere end 50 år været en utrættelig ambassadør for fransk sprog, kultur, litteratur og gastronomi. Efter sin kandidatgrad i fransk ved Københavns Universitet og Copenhagen Business School har hun gjort sig bemærket som en dygtig og engageret underviser, der har været i stand til at højne sine elevers fransk- og litteraturkundskaber markant i løbet af kort tid.

Derfor har hendes ekspertise også været efterspurgt, både i rollen som privatlærer for toppen af dansk erhvervsliv og i projekter med fransk kultur, gastronomi og sprog, senest med de franske saloner og med Institut Français.

Randi Lindblad er også en meget engageret og dygtig bridgespiller. Privat har Randi netop fejret 50 års bryllupsdag med sin mand, øjenlægen John Thygesen, som hun har rejst verden rundt med i mange år.

Senest er turen gået til fødeøen Bornholm, som var et kærkomment gensyn med barndommens steder.

Fødselsdagen skal fejres med familien og hundene i fritidshuset, Alpehuset i Allinge på Bornholm - naturligvis med franske vine og specialiteter.

70 år

Teaterproducent og komponist Jesper Winge Leisner, Hellerup, fylder 70 år den 23. september.

Uanset om det har været som popmusiker og komponist i bandet Rocazino, konceptmager og direktør i eget reklamebureau eller som musicalproducent gennem de seneste 17 år har Jesper Winge Leisners næb altid været vendt mod publikum. Hans drivkraft, nysgerrighed og kreativitet er altid udsprunget af det folkelige og kærligheden til at kommunikere til de mange.

Jesper Winge Leisner kom til verden i 1951 og voksede op i Køge. Allerede som helt ung var han grebet af musikken. Det førte til dannelsen af det band, der i første omgang blot var et fritidsorkester: Rocazino.

Sideløbende med musikken studerede Leisner medicin på Københavns Universitet, men efter et par år skiftede han til humaniora, hvilket førte til en kandidatgrad i Nordisk Filologi og Idræt i 1982.

Han tilbragte en periode som underviser på universitetet, indtil fritidsorkestret blev hans professionelle fuldtidsbeskæftigelse. Det var også i 1982, at Rocazinos første single, 'Elsk mig i nat', ramte Danmark og blev den første i en hel række af store hits, der også tæller bl.a. 'All my love', 'Ridder lykke', og 'Dine øjne er så blå'.

Leisner var sangskriveren bag dem alle, og hans hustru fra 1972 til 2004, Ulla Cold, var bandets forsanger. Selvom anmelderne skældte ud på de poetisk naive melodier og tekster, gik de så rent ind hos publikum, at de stadig er enormt populære i dag - næsten fire årtier senere.

I 1988 stod Rocazino bag 'En for alle', fodboldlandsholdets slagsang i forbindelse med EM. Det blev det sidste, man hørte til gruppen i mange år, og Leisner skiftede karrierekurs. Han kastede sig over reklamebranchen - i første omgang det nu hedengangne Gutenberghus Reklamebureau, hvor han blev ansat som kreativ direktør.

I 1995 blev han medejer af og kreativ direktør for bureauet La Familia, hvor han arbejdede frem til 2004. Det blev i alt til halvandet årti i reklamebranchen, hvor han udover kreativ direktør undervejs også havde ledende stillinger som bureauproducer og strategisk direktør.

I 2004 skiftede han atter karriere og stiftede The One & Only Company, som var landets første produktions- og udviklingsselskab med specifikt fokus på musicals.

Debutforestillingen var 'Den eneste ene - The musical' i 2005, baseret på Susanne Biers hitfilm af samme navn fra 1999. Han havde selv leveret en stribe sange til filmen, og musicalen blev en stort anlagt, festlig og folkelig omgang totalteater, som både anmeldere og publikum var begejstrede for. Det samme var Reumert-juryen, som i 2006 belønnede 'Den eneste ene' med en pris for 'Årets musikteater'.

Siden da har Jesper Winge Leisner i front for The One & Only Company produceret en perlerække af store musicalsucceser. Det gælder originale danske forestillinger som 'Elsk mig i nat' og 'Olsen Banden og den russiske juvel' samt internationale musicalsucceser som 'Grease', 'Dirty Dancing', 'Saturday Night Fever' og 'Flashdance'. Senest omsatte han sammen med Susanne Bier hendes store filmsucces 'Den Skaldede Frisør' til scenen.

Samlet set har Jesper Winge Leisners musicalproduktioner solgt over en million teaterbilletter, og han er fortsat i fulde omdrejninger som musicalproducent. Netop nu er han ved at planlægge repertoiret for de kommende år, hvor en blanding af verdenspremierer, danske værker og forestillinger med stort internationalt potentiale er i støbeskeen.

En stor del af sin fritid bruger Jesper Winge Leisner på cykling, løb, jagt og fiskeri. Men det allervigtigste for ham er den "store, kulørte og lykkelige familie", sådan som han selv karakteriserer den - og den runde fødselsdag bliver således også fejret med familien.

Den består af de tre børn, som Leisner har med Ulla Cold - tekstforfatter og sanger Jonas Cold Winge Leisner, filmfotografen Valdemar Cold Winge Leisner og Anna Cold Winge Leisner, som læser på Den Danske Filmskoles producentlinje - foruden ægtefællen Susanne Bier og hendes to børn fra tidligere ægteskaber, Gabriel og Alice Esther, samt fire børnebørn.

Jubilæum

Dyrlæge Claus Sloth åbnede 1. oktober 1996 Skovshoved Dyreklinik på hjørnet af Teglgårdsvej og Strandvejen i Skovshoved og kan dermed snart fejre sit 25 års jubilæum.

Hans intention var at udvikle en klinik med specielle kompetencer indenfor ortopædi hos hund og kat. I dag, 25 år efter, udføres der mange former for avancerede ortopædiske operationer i klinikken, herunder Total-hofteproteser, albueproteser, korsbåndsoperationer m.m.

Samtidig fungerer klinikken også som helt almindelig dyreklinik for oplandets kæledyr. Klinikkens personale består af tre dyrlæger, tre aut. veterinærsygeplejersker, fem dyrlægestuderende og to ungarbejdere.

I anledning af jubilæet holdes reception torsdag den 30. september kl. 14-18 i klinikkens lokaler.