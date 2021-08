Se billedserie Martin Frøland. Foto: Kajsfoto.dk

Send til din ven. X Artiklen: Navnenyt: 60 års fødselsdag, guldbryllup og mindeord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Navnenyt: 60 års fødselsdag, guldbryllup og mindeord

Villabyerne - 27. august 2021 kl. 05:45 Kontakt redaktionen

60 år

Seniorkonsulent Martin Frøland, Charlottenlund, fylder 60 år den 29. august.

Gennem mere end 10 år har Martin Frøland budt velkommen i Mindelunden i Ryvangen, som formand for Kammeraternes Hjælpefond, der er den faste arrangør af den årlige mindehøjtidelighed.

Det var også på Martin Frølands initiativ, at der i Mindelunden blev arrangeret det første 'Lys i Mørket' som markering af 75-året for redningen af de danske jøder i oktober 1943.

Netop 'Lys i Mørket' er Martin Frøland særligt stolt af - både fordi det rent praktisk lykkedes at få det arrangeret - og godkendt i Kirkeministeriet - på rekordtid, men også fordi lyset på gravene i Mindelunden i sig selv er et stærkt og enkelt budskab. Martin Frøkands engagement i Mindelunden går mere end 30 år tilbage, og til 4. maj-højtidelighederne er det for ham magtpåliggende, at arrangementet favner hele modstandskampen - de som overlevede og de som døde, men også dem, som på hver deres måde gav et bidrag.

For Martin Frøland handler 4. maj i Mindelunden om ikke at tage frihed for givet - og der skal ikke være nogen særlig politisk gruppering eller parti, der tager patent på dét universelle budskab.

Der går en rød tråd baglæns fra Mindelunden til de 10 år som kompagnichef for det lokale hjemmeværnskompagni i Klampenborg i 1990'erne, som igen var et udspring af et stærkt politisk og lokalt engagement som formand for Konservativ Ungdom i Gentofte i begyndelsen af 1980'erne.

Den røde tråd er et borgerligt livssyn og evnen og viljen til at påtage sig en ekstra opgave. Det være sig i den konservative vælgerforening, hvor han i dag er næstformand, eller perioden som formand for kajakklubben NOVA i Hellerup Havn, eller som instruktør i Hellerup Sejlklub.

Arbejdsmæssigt er det mediebranchen og særligt avisbranchen der - sammen med IT - har fyldt meget hos Martin Frøland. Fra han i 1985 trådte ind ad døren hos Berlingske for at indføre "ny teknologi", til han i 2019 endeligt forlod koncernen efter at have kunnet skrive både redaktionschef, produktionschef, IT-driftschef og ejendomschef på visitkortet.

I 2019 blev mediebranchen dog skiftet ud med Lægemiddelstyrelsen, hvor han fortsat arbejder i spændingsfeltet mellem mennesker og moderne IT-teknologi.

Privat er Martin Frøland fraskilt og far til Astrid og August på henholdsvis 20 og 18 år.

Et kamera er ofte Martin Frølands faste følgesvend uanset i hvilken sammenhæng, man møder ham. En interesse, han har haft siden sine teenageår, og hvor han i dag glædes ved, at det store danske billedbureau Ritzau/Scanpix jævnligt afsætter hans billeder til danske medier.

Guldbryllup

Cand. phil. Randi Lindblad og overlæge John Thygesen kan lørdag den 28. august fejre guldbryllup i Hellerup med familie og venner.

De blev gift i Klemensker Kirke på Bornholm i 1971, efter de mødtes til en fest i Københavns Universitets studenterforening i 1968, hvor John bød Randi op til dans. Det blev en dans, der har ledt til over 50 år fyldt med oplevelser og eventyr for det aktive guldbryllupspar, der har rejst verden tynd både med arbejdet og privat.

Særligt Bornholm og Frankrig har en stor plads i deres hjerter sammen med familien, deres store danske og internationale vennekreds - og fem hunde.

Mindeord

Michael Laursen, pensioneret havnefoged i Taarbæk Havn, afgik pludselig ved døden i sit sommerhus på Samsø den 11. august. Vi har modtaget dette mindeord:

Der blev med et så stille i Taarbæk i takt med den triste meddelelse løb gennem byen.

Michael tog afsted på ferie frisk og glad, men ganske uventet ramte en blodprop i hjertet. Den stolte sejler og hjælpsomme Michael er ikke mere. Det er ganske uforståeligt, at han ikke blev ældre end 71 år og vi, der har kendt ham i mange år, kommer til at savne ham usigeligt.

Michael var havnefoged i Taarbæk i 24 år, indtil han gik på pension i 2019. Han passede havnen, som det var hans egen havn, og tog imod havnens gæster med åbne arme.

Michael var født og opvokset i Taarbæk. Han havde selv sejlet fra ganske lille, og sejlsport og Øresund var en vigtig del af hans liv. Hans familie blev også inddraget i sejladslivet, og han havde mange venner fra utallige sejladser i hele Danmark.

Michael efterlader sig sin hustru Vibeke og datter Katrine. Vores tanker går til dem, de har lidt et ufatteligt tab.

Michael var usædvanlig hjælpsom, punktlig og engageret. Han blev valgt ind i Taarbæk Menighedsråd i november 2020 og blev i den forbindelse også valgt til bygningskyndig, hvilket han havde de bedste forudsætninger for, da han var uddannet som bygningssnedker.

Vi havde i Taarbæk Menighedsråd set frem til mange gode år sammen med Michael. Han vil blive savnet.

Ære være hans minde. Lars Heilesen, formand for Taarbæk Menighedsråd.