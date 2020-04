Se billedserie Inger Margrethe Madsen fejres. Venner og familie holder afstand og rækker hende gaver ude på altanen. Privatfoto

Navnenyt: 100 års fødselar fejret på afstand

Karen Margrethe Madsen, Gentofte, fyldte 100 år 2. påskedag og blev fejret ved et lille udendørs arrangement.

Hendes familie stillede op på græsset ud for hendes altan, der ligger i stuen, og en del andre beboere stod på deres altaner og hang ud af deres vinduer for at vifte med flag.

For en 100 års fødselar skal fejres, coronakrise eller ej.

75 år Fhv. overpræsident, cand. jur. Emil le Maire, Hellerup, fyldte 75 år den 12. april.

Emil le Maire fulgte en embedsmandstradition i familien, da han efter at være blevet student i 1963 fra Skt. Jørgens Gymnasium og jurist i 1971, blev ansat i Indenrigsministeriet. Her begyndte han - som det var dengang - som sekretær og blev senere fuldmægtig og kontorchef, inden han i 1996 blev chef for ministeriets Kommunalafdeling.

Hans viden om kommunalretten kom bl.a. til udtryk i nogle store udvalgsarbejder, ligesom han bidrog til den kommunalretlige litteratur med artikler og en bog om den kommunale styrelseslov.

I 2000 blev Emil le Maire overpræsident og dermed leder af Københavns Overpræsidium. Denne stilling havde han, indtil Overpræsidiet og de 14 statsamter blev nedlagt i forbindelse med den store strukturreform i 2006. Han blev således landets sidste overpræsident.

En tilknytning til den kommunale verden bevarede han dog som ministeriets revisor i KommuneKredit fra 2000 og indtil for et par år siden.

Desuden er han fortsat engageret i nogle fondsbestyrelser - først og fremmest Carlsen-Langes Legatstiftelse, der er hjemmehørende på den smukke, gamle herregård Gammelkjøgegaard.

Fødselsdagen skulle - lige som de seneste runde fødselsdage - have været fejret sammen med familien på Parador Nerja nær Malaga, men denne rejse er nu udskudt til næste år.

Udover rejser holder le Maire af hverdagen med cykling, havearbejde, bøger og bridge, men mest af alt samværet med familien, de to børn og svigerbørn samt de tre børnebørn.

Overlæge, fhv. klinisk lektor John Thygesen, Hellerup, fylder 75 år den 17. april.

John Thygesen var fra 1998-2017 overlæge ved Københavns Universitets øjenafdeling ved Rigshospitalet. I 2001-2002 var han konstitueret klinikchef for Rigshospitalets øjenklinik, og fra 2009-2010 funktionsleder. Fra 2003-2017 var han chef for glaukomklinikken, Rigshospitalet og Glostrup Hospital, hvor man årligt undersøger og behandler flere tusinde patienter med grøn stær med medicin, laser eller kirurgi.

Han har været ansvarlig for operation af alle de danske børn, som fødtes med medfødt grøn stær 2003-2017. Fra 2000-2017 har han været klinisk lektor ved Københavns Universitet og fra 2017 censor ved universitetshospitalerne i Danmark.

Udover hans internationalt kendte engagement inden for grøn stær er han kendt i den danske offentlighed for sin indsats i kampen mod fyrværkerifremkaldte øjenskader.

Allerede som ung læge var han i 1974 med til at starte de landsdækkende fyrværkerikampagner i Danmark. Kampagnerne har siden - bl.a. via TV og de øvrige medier - været medvirkende til, at langt færre børn og unge i dag får øjenlæsioner i forbindelse med affyring af nytårsfyrværkeri, bl.a. fordi han fik indført brugen af beskyttelsesbriller i kampagnerne og fik lært børn og unge samt senere også de voksne at bruge beskyttelsesbriller. Der sælges nu omkring 750.000 beskyttelsesbriller per år.

John Thygesen har været med til at grundlægge Danske Øjenlægers Organisation i 1990, hvor han var næstformand i otte år. I 1994 var han medstifter af Dansk GlaukomSelskab, hvor han er næstformand.

Han har også i mange år været sagkyndig i Retslægerådet, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen samt Patientklagenævnet. Han er i dag ligeledes medlem af flere internationale videnskabelige bestyrelser og - som forfatter af mange artikler om glaukom (grøn stær) - knyttet til en lang række internationale videnskabelige tidsskrifter.

I fritiden slapper han af med rejser sammen med sin frankofile og frankofone kone Randi Lindblad og med datteren Ann-Julie Lindblad Thygesen, som er International Corporate Engagement Manager i World Animal Protection samt med de to dejlige hunde Maurice og LouLou,

Dagen fejres privat i hjemmet med kone og datter. Senere på sommeren, når der er mere ro omkring coronavirussen, bliver der forhåbentlig fest med familie og venner i hjemmet og på Bornholm i fritidsboligen i Allinge. Cand.agro. Poul Vejby-Sørensen, Hellerup, fylder 75 år den 20. april.

Poul Vejby-Sørensen er født og opvokset nær Aarhus. Hans praktiske og teoretiske landbrugsuddannelse blev afsluttet med eksamen som cand.agro. fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet) i 1970.

Efter uddannelsen har Poul Vejby-Sørensen været beskæftiget i erhvervsorganisationer inden for større landbrugsvirksomheder.

Han har desuden været projektleder på Carlsbergs Forskningscenter i nogle år, inden han blev knyttet til den daværende hovedorganisation, SALA (jordbrugserhvervene og fødevareindustrien) gennem mere end 20 år. Herudover har han været medlem af en række udvalg og kommissioner for landbrugspolitik, arbejdsmarkedspolitik og miljøpolitik.

Poul Vejby-Sørensen har de senere år arbejdet som rådgiver, bl.a. for Landsorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

Lokalt er Poul Vejby-Sørensen engageret i Gentofte Kinos Venneforening, som han var med til at etablere for 10 år siden og indtil for nylig var i bestyrelsen for. Få dage efter generalforsamlingen, hvor han forlod bestyrelsen, blev biografen hårdt ramt af coronakrisen.

Poul Vejby-Sørensen opfordrer stærkt alle til at støtte op om Venneforeningen og Gentofte Kino, der netop har fået ny ejer. Fritidsinteresserne, som deles med hustruen gennem 38 år, Doris Vejby-Sørensen, går i retning af klassiske koncerter, kunst, cykelture og rejser - ofte til Sicilien, når der ikke er coronakrise.

Advokat, fhv. kontorchef i SKAT, fhv. ekstern lektor og fhv. caféejer Michael Bjørn Hansen, Skovshoved, fylder 75 år tirsdag den 21. april.

Michael Bjørn Hansen har siden sin tidlige ungdom været anarkist. Midt i 1960'erne tog det så meget form, at han tog initiativ til at stifte Studentersamfundets anarkistiske fraktion, der blev en slags opvarmningsband til 1968.

Parolen lød: Du skal selv gøre oprør, dér hvor du befinder dig. Din frigørelse er dit eget værk.

Anarkisterne foretog flere happenings, bl.a. løsrivelse af Fugleøen. Bevæbnede med vandpistoler besatte de øen, afholdte folkeafstemning, udsendte en uafhængighedserklæring og søgte om optagelse i FN. Det var selvforvaltning med stort S.

Fra 1968 til 1972 var fødselaren formand for den gamle kulturradikale tværpolitiske organisation, Studentersamfundet, dengang et forrygende debatmiljø.

"I de efterfølgende generationer er der mange, der kritiserer 68' erne. Dem om det. '68' var en fantastisk oplevelse. Synd for dem, der ikke fik den oplevelse," siger fødselaren selv om ungdomsoprøret.

Som færdig jurist blev han ansat i Statsskattedirektoratet og fortsatte som kontorchef i SKAT fra 1987 til 2008.

Fra 1978 og frem var Michael Bjørn Hansen deltidslærer i strafferet og siden også i skatteret på Københavns Universitet, hvor han stoppede i 2015.

Han var kendt som en pågående eksaminator, men fik eksamineret studenterne op til høje karakterer. Mange kom ud med topkarakter, men de var også helt gennemblødte.

Fra 1984 til 1996 var Michael Bjørn Hansen medstifter og medejer af Café Krasnapolsky, som ramte tidsånden i skiftet fra 1970'erne til 1980'erne og blev et firserikon.

Fra 1996 til 2001 var han kredsformand i Hellerupkredsen for Socialdemokratiet. Den kreds i landet med den laveste socialdemokratiske stemmeprocent. "Vi var et lille, men skarpt våben i den politiske debat," lyder skudsmålet fra Michael Bjørn Hansen selv.

I 2008 fik han mulighed for at gå ud som advokat og dyrke sine to specialer: strafferet og skatteret. To områder, hvor statsmagten tager særdeles hårdt fat om dem, der kommer i klemme.

Og det genfødte den gamle ungdomsoprører. Med ildhu går han ind i de konkrete sager. Han går efter sigende igennem ild og vand for sine klienter, men går også kraftigt ind i den retspolitiske debat.

I den Cavling-prisbelønnede TV-produktion fra 2013 'I skattely' redegjorde fødse­laren for de strafferetlige forhold i den rådgivning, som en bank forestod. Det afstedkom, at banken med trussel om et sagsanlæg forsøgte at true Michael til at trække udtalelserne tilbage. Michael svarede, at han har Tintin som forbillede, og Tintin ville aldrig trække sådanne udtalelser tilbage.

Siden har DR og TV2 brugt Michael Bjørn Hansen som kommentator i en lang række tilfælde. Ikke mindst om skatteforvaltningens store problemer.

Om sit job som advokat siger fødselaren selv: "Jeg nyder det. Det er som at føre et redningsfartøj, der tager ud på det oprørte hav og redder klienten i land."

Så længe klienterne kommer til ham, og så længe han kan gøre gavn med sin store juridiske indsigt og livserfaring, så længe bliver han ved.

Michael Bjørn Hansen har i 47 år boet med sin kone i Skovshoved. De har to voksne sønner.

Da advokatjobbet suger næsten 100 procent af hans energi, er der ikke meget plads til fritidsaktiviteter. Dog slappes der af i sommerhuset i Klint ved Nykøbing Sjælland og i ferielejligheden på Promenade des Anglais i Nice.