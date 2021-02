Se billedserie Danmarks Naturfredningsforening holder jævnligt ekskursioner til naturområder i kommunen, her fra Gentofte Sø og Brobæk Mose. Sidstnævnte fik foreningen fredet tilbage i firserne.

Naturfredningsforening får miljøpris

Gentofte Kommunes miljøpris går i år til den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening for deres mange indsatser og initiativer for natur- og miljøbeskyttelse

Villabyerne - 17. februar 2021 kl. 09:58 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Klimakommune, Klimakommune Plus, Giftfri Haver, Naturens Dag og Naturfamilier er alle landsdækkende koncepter, som Danmarks Naturfredningsforening står bag og som den lokale afdeling bidrager meget aktivt til at implementere i Gentofte Kommune. Sådan lyder begrundelsen fra Gentofte Kommune for, at det er DN Gentofte, der modtager årets miljøpris.

"Det er med meget stor glæde, at vi uddeler Gentofte Kommunes miljøpris 2020 til Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte. Foreningen har gennem en årrække været en værdifuld samarbejdspartner og en vigtig medarrangør ved mange af de grønne arrangementer og initiativer, der finder sted i kommunen," siger borgmester Hans Toft (K).

Det er tiende gang, Gentofte Kommune uddeler miljøprisen til en frivillig forening, der har gjort en særlig indsats. Miljøprisen er en anerkendelse af de mange frivillige ildsjæle i kommunen, som hver dag yder en stor indsats for bæredygtige initiativer til gavn for klima og miljø. Og i år går prisen altså til en forening, der gennem affaldsindsamlinger, Naturens Dag, Grøn Dag, Kultur- og Festdage, Gentoftenatten, Vandets Dag og en lang række andre aktiviteter bidrager til et rent og sundt miljø i Gentofte.

"Det er ligeledes i samarbejde med den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, at Gentofte Kommune er blevet medlem af både Klimakommune og Klimakommune Plus. Det bidrager til kommunens målrettede arbejde med CO2-reduktion og videreudviklingen som en ambitiøs klimakommune" siger borgmesteren.

Tidligere års vindere af Gentofte Kommunes Miljøpris 2019: Repair Café Hellerup





2018: Madklubben HE-22





2017: Lommehaven Grøntofte og andelsboligforeningen

Jomsborgvej/Sundvej





2016: iGenbrug





Gentofte er grøn og god Ulrik Reeh er formand i Danmarks Naturfredningsforening Gentofte, og han sætter pris på anerkendelsen fra Gentofte Kommune.

"Vi har ad åre fået et stadig tættere samarbejde med kommunen. Vi oplever, at der er lydhørhed for vores forslag om alt fra styrkelse af kommunens blå og grønne struktur og vilde naturindhold i den kommunale planlægning og drift til mere bæredygtig adfærd for eksempel i forhold til kildesortering og genbrug af affald, separat regn- og spildevandshåndtering. Vi er både samarbejdspartnere, men så er vi selvfølgelig også naturens og miljøets advokat. Vi er ikke altid og skal heller ikke være enige om alting, når vi kommenterer kommunens planer," siger han og uddyber:

"Nu har vi fået prisen, og det må vi tage som udtryk for, at kommunen anerkender vores rolle i lokalsamfundet, men det har vi heller ikke været i tvivl om," siger Ulrik Reeh.

Han mener, at Gentofte Kommune gør det godt på mange grønne områder og er villig til at deltage i lokalforeningens programmer.

Danmarks Naturfredningsforening Gentofte modtager 25.000 kr. med miljøprisen, og foreningen vil nu gå i gang med overvejelserne om, hvad pengene skal bruges til, fortæller Ulrik Reeh:

"Vi kunne måske bruge pengene til et konkret fysisk tiltag til formidling af noget vild natur i kommunen, fx en undervandskikkert ved en af vores havne eller et diskret observationsskjul over trækronerne eller en rørskov et sted, hvor man i ro og fred kan opleve naturen fra en ny vinkel," siger han.

