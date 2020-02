Jens Henrik Wiene er ny formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gentofte. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Naturfolk i Gentofte har fået ny formand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturfolk i Gentofte har fået ny formand

Jens Henrik Wiene overtager formandsposten i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gentofte

Villabyerne - 14. februar 2020 kl. 08:14 Af Signe Haahr Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før jul fik Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gentofte en ny mand i front. Efter seks år på formandsposten mente Hans Jürgen Stehr, at det var på tide med et skifte, og pilen pegede på næstformand Jens Henrik Wiene, der glæder sig over sin nye titel. "Hele miljø- og klimadagsordenen er utrolig vigtig for mig. Og når man sidder i DN i Gentofte, spiller man meget sammen med kommunen. Jeg mener, at kommunerne har en meget vigtig rolle på miljøområdet, fordi det er kommunerne, der står får den praktiske implementering af alle de fine planer, der bliver lavet på Christiansborg," siger han til Villabyerne.

Hvad er din vision som formand?

"Visionen er at forsætte med at arbejde med aktiviteter, der peger frem mod et mere grønt og bæredygtigt Gentofte. Og det må meget gerne ske i et godt samarbejde med de aktiviteter, der sker i kommunen. Her tænker jeg blandt andet på Grøn Guide og Bæredygtigt Gentofte," forklarer han og tilføjer:

"Gentofte Kommune er desuden blevet en klimakommune plus, og det, håber jeg, kan blive fulgt op af et stigende fokus på, hvordan vi sikrer, at indsatsen mod klimaforandringer bliver bedre her i kommunen." Den grønne dagsorden er langtfra ny for Jens Henrik Wiene, som stillede op for partiet Alternativet i Gentofte ved seneste kommunalvalg.