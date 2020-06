Narkobilist uden kørekort stoppet

Her viste det sig, at han var narkopåvirket, ikke havde noget kørekort, men til gengæld havde han flere salgsposer med hash i sine bukselommer.

Manden blev sigtet for samtlige forseelser og taget med på hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, som skal vise hans nøjagtige påvirkelsesgrad.

Bilens ejer blev sigtet for at have overladt sin bil til en person uden kørekort. Det oplyser Nordsjællands Politi.