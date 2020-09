Se billedserie Resultatet af få timers arbejde i Skovshoved Havn til lands og til vands.

Næsten 100 kg affald samlet i tre havne

92,9 kg affald og 3,2 kg cigaretskod. Det var resultatet, da virksomheder, børn og unge var samlet i Skovshoved Havn, Tuborg Havn og Rungsted Havn i forbindelse med World Cleanup Day 2020

At mange godt kunne blive bedre til at rydde op efter sig, bragte lørdag endnu et klart vidnesbyrd om.

Her var godt og vel 60 personer trukket i arbejdstøjet i anledning af verdens største oprydningsdag. Virksomheden ReSea Project, som til daglig rydder verdenshavene fra plastikaffald, satte sammen med Kongelig Dansk Yachtklub fokus på den stigende udledning af plastikaffald i naturen. De havde kaldt til oprydning af Skovshoved, Tuborg og Rungsted havne.

"Med oprydningsdagen i de tre havne er vi sammen med Kongelig Dansk Yachtklub med til at sætte fokus på det globale affaldsproblem, og særligt den stigende udledning af plastik i verdenshavene. Selvom vi til dagligt opererer i lande med langt større udledning af plastik i havet, så understreger oprydningsdagen, at vi også i Danmark har for meget affald i naturen, når vi i løbet af blot et par timer kan samle næsten 100 kg affald på et relativt lille area," siger Kenny Louring fra ReSea Project i en pressemeddelelse.

Med havet som fast bestanddel af Kongelig Dansk Yachtklub og deres sejlsportsaktiviteter, så var dagen med til at understrege dens fokus på miljø og bæredygtighed:

"For at understrege vores nye bæredygtighedsstrategi, har vi igennem ReSea Project samlet 2.500 kg plastik affald i havene omkring Indonesien, og i forbindelse med World Cleanup Day var det kun naturligt, at vi selvfølgelig lavede et event i vores tre havne for at bidrage til den fælles globale indsats," siger Mark Flindt fra Kongelig Dansk Yachtklub.

Under oprydningen var det muligt for deltagerne at danne hold og konkurrere om, hvem der kunne samle mest skrald og cigaretskod i løbet af de to timer. Cigaretskod udgør nemlig et stort problem, når de bliver smidt i naturen, da de blandt andet indeholder mikroplast, der er svært nedbrydeligt. Det anslås, at der hver dag smides flere millioner skod alene i Danmark på gader, veje og i naturen.

I alt blev der samlet mere end 3 kg cigaretskod på blot to timer.

De yngste var trukket i våddragter og fjernede plastik i vandet på SUP's og kajakker. Alene i Skovshoved Havn blev der opsamlet mere end 3 kg affald fra vandet. Begge arrangører synes, resultatet er skræmmende, men betegner dagen og det flotte fremmøde som en succes.

"Dagen har virkelig bevist, at vi ved fælles indsats og ansvar kan gøre en forskel for naturen på ganske kort tid. Forhåbentlig har det været en øjenåbner for mange, og vi håber naturligvis på, at flere virksomheder vil støtte op om vores fortsatte indsats i ReSea Project, så vi kan gøre op med havplast, som udgør en stor trussel for havet og planeten som helhed," siger Kenny Louring.