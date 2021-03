Næ nej, det kan I glemme alt om: Kvinde afviste betjente

En politipatrulje standsede tirsdag en 60-årig kvindelig bilist, der slingrede så meget på Strandvejen, at hun påkørte kantstenen. Hun nægtede at puste i et alkometer

Det var ikke svært for betjentene i patruljevognen at fatte mistanke om kørsel i påvirket tilstand, da de tirsdag klokken 12.48 på Strandvejen i Klampenborg besluttede at standse en bilist.

For den pågældende bilist, en 60-årig kvinde fra Hellerup, kørte særdeles slingrende og påkørte kantstenen. Da betjentene bad hende om at puste i et alkometer, nægtede hun pure, og hun blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Herefter blev kvinden transporteret til hospitalet, hvor en blodprøve blev udtaget med henblik på at fastslå hendes eventuelle præcise promille.

Det oplyser Nordsjællands Politi.