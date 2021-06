Se billedserie Mathilde Hegeland Schultz har mange minder og historier fra travbanen. Hun er vokset op med den i baghaven og håber, det vil fortsætte sådan.

Send til din ven. X Artiklen: Nabogruppe kæmper: Bevar travbanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nabogruppe kæmper: Bevar travbanen

En gruppe naboer kæmper for at bevare Charlottenlund Travbane. En mulig flytning til Høje-Taastrup er i spil.

Villabyerne - 16. juni 2021 kl. 06:18 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Mathilde Hegedahl Schultz byder indenfor i sin villalejlighed på Strandhøjsvej.

På væggen hænger et billede af hendes mands oldefar, Fredi Sølberg, der med hævet arm siddende i sulkyen fejrer en meriterende Derby-sejr i 1954.

Fra hendes altan kan man se derhen, hvor det hele fandt sted. Der er sågar udgang til selve Charlottenlund Travbane ad havelågen. Til højre kigger man ud over de gamle stalde, hvor en flok modne mænd står og diskuterer deres anpartshes­te.

Mathilde Hegedahl Schultz­ er vokset op på samme vej. Hun husker sine forældres havefester, hvor folk stimlede sammen hver sidste lørdag i august til derbyet og ved sidste løb næsten trådte ud på banen for at følge med.

"Alle på den her side af vejen deltager. Folk har picnickurve med, vi går lidt over i staldene, folk spiller på nogle heste, det er ret sjovt. Man sørger altid for ikke at skulle andet den dag," siger hun.

Hun husker som skoleelev i Skovshoved at have haft idræt på græsplænen i midten, hvor en mindre forsamling golfspillere nu står og øver deres driverslag.

Historie og minder, hun ikke vil miste, og derfor er hun forfærdet over udsigten til, at de evige diskussioner om en flytning af travbanen nu ser ud til at have mere alvor bag sig, end hun har oplevet før.

Sammen med flere naboer har hun startet en gruppe, der ønsker bevaring af travbanen i Charlottenlund. De har lavet en facebookgruppe med tilslutning fra over 600 personer og har udfærdiget et visions­dokument, der skal vise en vej frem for udvikling af travbanen i den nuværende placering.

"Vi synes, man skal holde fast i en unik, dansk kulturperle. Man må revitalisere og udvikle og gøre travbanen til et fortsat trækplaster med den sjæl og historie, der er. Den storytelling Charlottenlund Travbane har, får man ikke ved at flytte til en mark i Taastrup," siger hun.

Gruppen 'Bevar Charlottenlund Travbane' skriver, at de støtter op om bestyrelsens fremlagte model for udvikling af travbanen, alternativet til fraflytning.

En høj byggeprocent I visionsdokumentet argumenterer gruppen for, at Lunden har et stort potentiale.

De fremhæver synergien og historien med omkringliggende slotte, Dyrehaven, Hubertusjagt og mursten fra det gamle Christiansborg, der brændte, som ligger under banen.

Det skal der bygges videre på, mener de.

De foreslår et udbygget anlæg med oplevelser året rundt.

"Anlægget skal være et 365 dages oplevelsesanlæg med heste i centrum, der opgraderes med tidssvarende og lækre faciliteter til både erhverv og private kunder. Restauranter, konferencefaciliteter, erhvervsudlejning, hotel, sportsfaciliteter, familieaktiviteter, travmuseum m.m. er naturlige ingredienser i anlægget," skriver gruppen under overskriften 'Tænk stort'.

De kritiserer valget af Høje-Taastrup Kommune som travbanens (mulige) nye hjemsted, og så stiller de sig tvivlende over for de økonomiske forudsætninger.

En del af det forventede provenu betinger sig af et frasalg af grunden i Charlottenlund, og her er der blandt andet en forudsætning om en bebyggelsesprocent på 60 for området med de gamle stalde, der planlægges solgt i begge modeller.

Det stiller gruppen sig meget tvivlende over for, om Gentofte Kommune vil gå med til. Det vil under alle omstændigheder kræve en ny lokalplan først og stiller de økonomiske udregninger på et usikkert grundlag, mener de.

Men er deres kritik så ikke bare udtryk for, at de frygter for et stort boligbyggeri tæt på?

"Der er nogle, der siger, vi bare er sure naboer, der er bange for værdien af vores boliger. De tager fejl. Vi har masser visioner for travbanen," siger Mathilde Hegeland Schultz, der samtidig erkender, at det selvfølgelig ikke vil være det fedeste med et fem­etagers byggeri i baghaven.

Travtræner: Skammeligt Rundt om et lille, hvidt plasticbord mellem staldbygningerne sidder Flemming Mogensen. Bag hans kop kaffe står et metalrør med påskriften 'tude-kiks'.

Han er travtræner, 75 år gammel og konkurrerer stadig.

Han bor nærmest på banen, forklarer han, og det skal ikke forstås billedligt i forhold til, hvor meget tid, han bruger der, men snarere rent bogstaveligt.

"Han bor i det gule hus på hjørnet. Man skal passe på, man ikke kører ind i det rundt i svinget," siger hans kammerat med et smil.

Det stivner dog, når talen falder på onsdagens generalforsamling i Det Danske Travselskab. De to mænd nikker mod Mathilde Hegedahl Schultz. De er enig med hende.

"Jeg er imod flytningen. Jeg synes, det er skammeligt. Det er venstrehåndsarbejde, der er lavet, og den har endda været i lommen det meste af tiden, så det har jeg ikke brugt meget tid på," siger Flemming Mogensen, der er stemmeberettiget og har tænkt sig at møde op. Han har også tidligere selv siddet i travselskabets bestyrelse.

Selvom mændene erkender, at travsporten er udfordret med faldende indtægter og præmiepenge og stigende udgifter, så afviser de blankt, at en flytning skulle være løsningen.

Valget mellem de to modeller afgøres på generalforsamlingen onsdag aften.