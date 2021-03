Se billedserie De unges trivsel er desværre stadig under pres. Samme billede vist sig i samme rapport for fire år siden. Den unge mand på billedet har intet med den aktuelle rapport at gøre. Arkivfoto: Kathrine Albrechtsen

Send til din ven. X Artiklen: Når man er født i Gentofte, må man ikke fejle: "Man bliver set ret meget ned på, hvis man ikke udnytter sit privilegium" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Når man er født i Gentofte, må man ikke fejle: "Man bliver set ret meget ned på, hvis man ikke udnytter sit privilegium"

Hvordan har kommunens unge det? En ny undersøgelse tegner et billede af unge, der trives, men også har høje forventninger til dem selv, hvor især bevidstheden om at være privilegeret lægger et ekstra pres

Villabyerne - 17. marts 2021 kl. 10:28 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Præstations- og perfekthedskulturen kendetegner ungdomslivet i hele Danmark. Men ifølge en ny ungeprofilundersøgelse af de unge mellem 15-25 år i Gentofte Kommune, føler de sig generelt mere pressede til at klare sig godt i skolen.

"Der er ligesom mange ting, du skal præstere på, ikke? Du har et socialt liv, du skal dyrke sport, du har skole, familie, så der er mange parametre, der kan måles på. Og så svinger det nogle gange. Nogle gange løber det hele rundt, og du kan nå alting, og du får afleveret i god tid, og så er der en periode, hvor det ikke fungerer," forklarer en gymnasieelev i undersøgelsen.

Ifølge kommunens egne tal søgte 93 procent af de unge ind på en gymnasial uddannelse (stx), mens kun 3 procent valgte en erhvervsfaglig vej. Og her er forældre og ældre søskende centrale aktører, som en folkeskoleelev forklarer:

"Jeg tror også bare sådan, at mine forældre bare godt vil have, at jeg tager en stx. Det kan godt være, at deres indflydelse ikke betyder alt - eller jo, det gør den faktisk," siger eleven.

"81 procent af de unge på ungdomsuddannelserne føler, at de skal klare sig godt i skolen 'hver dag' eller 'næsten hver dag'".



Ungeprofilundersøgelsen 2020, Center for Ungdomsforskning "81 procent af de unge på ungdomsuddannelserne føler, at de skal klare sig godt i skolen 'hver dag' eller 'næsten hver dag'". De unge fortæller, at deres forældre på den ene side støtter dem til at vælge deres egen vej, men på samme tid forklarer forældrene dem også, at stx åbner flest døre. Det er også svært at undsige det pres, som de unge føler ved at vokse op i en familie, hvor der er en kultur for længere videregående uddannelse og job med høje indkomster. 50 procent af de unge i undersøgelsen svarer, at de ønsker at tage en lang videregående uddannelse. Som en gymnasieelev forklarer:

"Jeg føler personligt lidt et pres, ikke et pres de lægger på mig, men mere et pres, fordi alle i min familie er sådan veluddannede og har læst næsten allesammen jura eller medicin og sådan noget. Så jeg føler, at der er sådan lidt et pres på mig, der også selv går den vej, hvor jeg måske ikke selv ved, om jeg vil læse videre. Så nu går jeg også på stx, og prøver at klare mig godt i skolen, sådan så jeg ikke begrænser mine muligheder, men jeg ved slet ikke, om det er den vej, jeg vil gå. Men der er lidt et pres, også det der med, at så siger ens forældre, at man er lidt spildt potentiale, hvis man ikke læser videre, fordi nu er du jo så dygtig, så burde du jo."

Privilegie-bevidsthed At unge spejler sig i deres familie, er der ikke noget nyt i, men en ny dimension, som forskerne har snakket med de unge om, er, hvordan det påvirker dem at vokse op i ressourcestærke familier i en rig kommune. De unge er yderst bevidste om, at de er privilegerede, hvilket skaber et pres på dem, der gør det ekstra svært at fejle. Fire unge sætter her ord på følelsen af at være født privilegeret.

"Folk fra Gentofte ved godt, at vi er privilegerede. Vi får det slået som en kølle i hovedet hver dag, at vi er privilegerede," siger gymnasieelev 1.

SIDEN SIDST... Ungeprofilundersøgelsen 2020 har til formål at tage en temperaturmåling på ungelivet i Gentofte Kommune. Den laves af Center for Ungdomsforskning ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.



Samme undersøgelse blev lavet tilbage i 2016. Så hvad er ens og hvad er anderledes siden sidst?



Tendensen til, at de unge i Gentofte Kommune i overvejende grad forventer at tage lange videregående uddannelser har ikke ændret siden 2016.



Der er sket en lille stigning af de unges oplevelse af at være en del af et socialt fællesskab i skolesammenhæng.



Ligesom i 2016 har størstedelen af de unge i dag nogen at tale med, hvis noget går dem på eller er kede af det. Her kan de både gå til forældre, venner og veninder.



I 2016 svarede 43 procent af de unge mænd og 20 procent af de unge kvinder, at de var tilfredse med deres vægt. Tilfredsheden med sin egen vægt har ikke ændret sig markant.



Delingen af seksuelle billeder, særligt dem uden samtykke, har de seneste år fået skærpet opmærksomhed. Det kan ses på undersøgelsen, hvor der er stor forskel fra 2016-2020. 20 procent af de unge svarede i 2016, at de har sendt/postet seksuelt billede/video af selv. Det er faldet til 15 procent i 2020. I 2016 havde 9 procent sendt/postet et seksuelt billede/video af andre. I 2020 er tallet kun på 2 procent.



Det er derimod bekymrende, at hvor 58 procent af de unge i 2016 spiste morgenmad hver dag, mens 9 procent svarede sjældent eller aldrig, så svarer 50 procent i 2020, at de spiser morgenmad hver dag, mens 22 procent svarer sjældent og aldrig.



65 procent af Gentoftes unge mellem 15-25 år gik ikke til sport eller fritidsaktiviteter i 2016, det har ikke ændret sig i 2020. Den største grund til frafaldet er travlhed i skolen.



Der er sket en stigning i de unges søvntimer fra 2016 til 2020 fra 73 til 77 procent af de unge i dag sover mellem 6-8 timer. Til gengæld svarer 54 procent, at de sover dårligt eller uroligt en eller flere gange om ugen. Samme spørgsmål indgik ikke i 2016. Undersøgelsen peger på, at brug af mobiler risikere at gå ud over de unges nattesøvn, evt. sætte nogle rammer for brug af mobil om aftenen og natten.



Hvor rygning er faldet på landsplan, er Gentoftes unge ikke fulgt med. 35 procent angiver i 2020, at de ryger, hvilket var det samme antal i 2016. Siden 2016 er brug af e-cigaretter steget fra 1 procent til 2,4 procent, mens der er sket en markant stigning i forbruget af snus fra 3 procent til 15,1 procent.



Forbruget af alkohol blandt de unge i Gentofte var højt i 2016 og er stadig højt i 2020. Hvorimod det er faldet på landsplan.



Det er ikke sket en nævneværdig ændring i andelen af unge, der har prøvet hash og stoffer. 46 procent af de unge, der var med i undersøgelsen i 2016, havde prøvet at ryge hash. Samme tal i 2020. På landsplan er tallet 33 procent. I 2016 havde 9 procent, af de unge prøvet at tage stoffer, der ikke var hash. Det tal lå på 8,9 procent i 2020. På landsplan er tallet 7,2 procent.



Kilde: Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet "Når man hele tiden får det at vide, så lægger man et pres på sig selv," siger gymnasieelev 2.

"Man bliver set ret meget ned på, hvis man så ikke udnytter det privilegium, som man så har fået," siger gymnasieelev 3.

"Nu er du et skridt foran på grund af dine forældre, på grund af penge, på grund af uddannelse, du kan kraftedme ikke tillade dig at falde bagud nu, vel," siger gymnasieelev 4.

Trygt ungdomsliv Med ungeprofilundersøgelsen, der bl.a. baserer sig på et spørgeskema udfyldt af 3.500 unge samt 43 kvalitative interview, tegner der sig et billede af unge i kommunen, der lever et trygt ungdomsliv, hvor størstedelen trives i skolen og privat. Faktisk en anelse mere end unge på landsplan.

Arnt Vestergaard Louw, lektor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet, er blandt forskerne bag Ungeprofilundersøgelsen, der tager temperaturen på alt fra de unges trivsel til digital adfærd og rusmidler.

"Gentofte Kommune kan være stolte af deres unge mennesker. De vil gerne præstere og være dygtige, men det er også vigtigt, at de har en hånd under sig og kan få hjælp til at balancere et travlt ungdomsliv. For som en af interviewpersonene siger, er det også et spørgsmål om, hvornår man knækker," siger han, som også har bidt mærke i de unges bevidsthed om at være privilegerede.

"Det var et ord, som de selv brugte under interviewene. De unge er klar over, at de bor i en tryg kommune med mange muligheder. Når det er sagt, så forpligter alle de muligheder, og det bliver svært at fejle. De unge skal lære, at det skal være i orden at have perioder, hvor man ikke er på toppen. Her kan forældre tage snakken med dem og måske selv være et spejl for de unge ved at vise deres egen sårbarhed og usikkerhed," siger Arnt Vestergaard Louw.

Udsatte unge kvinder Langt den største del af de unge i Gentofte Kommune føler sig sunde og raske, men det positive syn bliver nuanceret undervejs i rapporten. Især den mentale sundhed hos de unge kvinder.

En langt større del af de unge kvindelige gymnasieelever har en dårlig mental trivsel sammenlignet med deres mandlige sidekammerat i klassen. De unge kvinder slår også særligt ud på hovedpine, mavepine og andre smerter samt har en lavere tilfredshed med vægt og udseende. Det er også de unge kvinder, som springer frem i statistikken i forhold til at have været udsat for seksuelt stødende henvendelser på nettet, uønskede seksuelle invitationer og ubehagelig seksuel berøring.

I undersøgelsen springer særligt et punkt i øjnene på lektor Arnt Vestergaard Louw, som han mener, kalder på opmærksomhed. 46 procent kæder et godt udseende sammen med popularitet i vennegruppen.

"Det kalder på en snak med unge mennesker om, at udseende og popularitet ikke skal knyttes sammen med deres fællesskaber og relationer. Især de unge piger er hårde mod dem selv, som ikke er en særlig Gentofte-ting, men noget man generelt skal være opmærksom på i de år, hvor der sker meget med dem kropsmæssigt," siger han.

Til gengæld kan man glæde sig over, at den debat, som har fyldt omkring samtykke og adfærd på nettet og billeddeling, ifølge undersøgelsen har sat sit aftryk på de unge.

Her er sket et markant fald i andelen af unge i Gentofte, der videredeler seksuelle billeder af andre uden samtykke, og et fald i unge, der poster billeder af sig selv. I 2016 svarede 20 procent af de unge, at de havde sendt/postet seksuelt billede/video af selv. Det er faldet til 15 procent i 2020.

9 procent havde i 2016 sendt/postet et seksuelt billede/video af andre. I 2020 er det faldet til 2 procent.

Arnt Vestergaard Louw finder det meget positivt, hvor markant en forandring, der er sket i de unges adfærd med billeddeling. Lektoren tror, at det skal ses i lyset af Umbrella-sagen, hvor en af de ulovlige billeddelinger var sket med en lokal pige i Gentofte.

"De unge har tydeligvis hørt budskabet, og der er et momentum, der skal fortsætte," siger han.

Stadig højt alkoholforbrug "Det er grineren", "Man bliver løsnet lidt", "Det hæmmer jo sanserne lidt. Man får mere energi", "Så tør man lige snakke med ham der".

Sådan svarer gymnasieeleverne på spørgsmålet om, hvorfor de drikker.

Forbruget af alkohol blandt de unge i Gentofte var højt i 2016 og er stadig højt i 2020. De unge i Gentofte Kommune er bevidste om, at de drikker mere end landsgennemsnittet, men anser det ikke som et problem, når alkoholen holder sig til weekenderne. I interviewene med de unge er det tydeligt, at alkoholen er tæt knyttet til ungdomsuddannelserne.

"Jeg ved ikke helt, hvad jeg forventede før gymnasiet. Jeg havde prøvet at drikke en øl før, men jeg drak flere øl, efter jeg startede i gymnasiet. Det er der også sådan et vist pres for at gøre. Det er en del af nogle af de her indvielsesritualer, der er på gymnasiet," fortæller en gymnasieelev til en interviewer.

"Jeg tror også, at dem der måske føler, at det ligefrem er et pres, det er måske også fordi nogle af dem glædede sig til det på en eller anden måde. Glædede sig til, at okay nu bliver det vildt, nu bliver det sjovt. For når man ser på gymnasieelever, så tænker jeg oftest, at det er nogle, der er glade til fester og sådan noget, at det er sjovt. Så derfor tænker jeg, at man glæder sig til at være med i det her fællesskab," siger en anden gymnasieelev.

Men alkohol bliver også brugt som en form for ventil i et travlt og presset hverdags- og skoleliv, som to gymnasieelever fortæller om:

"Det var ligesom min belønning, at jeg kunne tage ud og feste og være sammen med mine venner, og så kunne jeg glemme stressen om næste uge, med alle de afleveringer, med alle de lektier. Hvis jeg kunne få lov til at tage ud og drikke, så var det ligesom ikke det, man tænkte på mere," forklarer den ene gymnasieelev, og den anden supplerer:

"Det er jo også bare at komme ud og være social. Det er en god måde at være social og være sammen med ens venner, fordi man har så meget mylder hele ugen."

Hverdagsrøg og stoffer Antallet af unge, der ryger i Gentofte Kommune, ligger i 2020 på 35 procent, hvor 13 procent er daglige rygere. Røgen bliver især intensiveret i gymnasietiden, som en elev forklarer.

"Da vi så startede i gymnasiet, så var det lidt sådan en fællesskabsting, og så stod man nede i rygeren, og hvis man kom ned i rygeren, så skulle man også lige ryge. Så blev man lidt en del af det der rygerfællesskab. Mange startede med at ryge, da de startede i gymnasiet."

Men hvis man ser isoleret på antallet af daglige rygere, så er der konstateret et lille fald. Og eftersom Gentofte Kommune indførte røgfri skoletid i sommer, så er det muligt, at det vil falde yderligere. For som en gymnasieelev fortæller i undersøgelsen:

"Jeg var rigtig meget imod det. Synes det er lidt frihedsberøvelse, og jeg var så klar til at tage kampen, men så virkede det squ, og jeg tænkte, de har fat i noget."

Derimod er snus bogstaveligt talt kommet på fleres læber. Der er sket en stigning fra 3 procent, der brugte det i 2016, til 15,1 procent, der bruger det i 2020.

I interviewene med eleverne fra gymnasierne lyder det, at det at ryge hash er en socialt acceptabel hverdagsting, som man forbinder med afslapning, som nogle oftere gør i starten af uge eller som man slutter af med efter en fest.

Hvad angår de hårdere stoffer såsom kokain og MDMA, svarer 5 procent af de unge mellem 15-25 år, at de har prøvet det. Det ligger ikke højere end andre unge på landsplan, dog angiver en markant højere andel af de unge mænd i Gentofte mellem 15-19 år brug af stoffer end resten af landet.

Under interviewene lød det fra nogle af de unge, at stoffer var "lidt klamt" og "kikset".

Andre vidste godt, at det var til stede, når det blev holdt fest. Men mest af alt lød det ifølge forskerne, at de alle kender nogen, som kender nogen, der har prøvet det.

At stoffer er til stede blandt unge i kommunen.