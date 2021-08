Når hårdt arbejde betaler sig: Skovshoved vandt sølv

I weekenden blev finalestævnet i det danske kajakpolomesterskab afholdt på Amager Strandpark med Kajakklubben Neptun som vært. Neptun har flere gange afholdt finalestævnet og Lokomotiv Skovshoved befandt sig derfor i vante rammer, da holdet skulle forsøge at veksle sidste års bronze til guld eller sølv. Modsat tidligere år var Lokomotiv Skovshoved i år akkompagneret af Skovshoved Dynamite, som er Skovshoved Roklubs udviklingshold for kajakpolotalenter i herrerækken.

Lokomotiv Skovshoved har de sidste år gennemgået en enorm forandring, siden holdet sidste gang var i finalen i 2017. Ud er gået mange af de erfarne spillere, og ind er kommet nye og unge talenter, der skal bære faklen videre. Det betyder også, at holdet stillede med en markant yngre og mindre erfaren trup end de andre guld-kandidater fra Silkeborg, Neptun, og Odense. Siden 2017 har holdet avanceret fra en skuffende 5. plads i 2019 til bronze i 2020. Derudover endte holdet på en 2. plads i gruppespillet efter de tre første runder ved Danmarksmesterskabet i 2021. En plads, der sikrede 4 vigtige point til slutspillet, hvor de 5 bedste hold fra grundspillet møder hinanden én gang, før de to bedste fra disse kampe spiller finale.

En intens dag med masser af kampe startede for begge hold ud mod Odense Monekys, hvor Lokomotiv Skovshoved beviste, at de var både guldkandidater og det store Skovshoved-hold, da de vandt 6-0 over Odense, mens Skovshoved Dynamite måtte tage til takke med et knebent 1-2 nederlag. Dermed røg chancen for en bronzekamp for Skovshoved Dynamite, hvorimod Lokomotiv Skovshoved lå lunt i svinget til finalen.