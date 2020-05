Arne Ullum fra NB Økonomi redder trådene ud i talkrigen mellem Gentofte Kommune og Social og Indenrigsministeriet Foto: Scanpix/Bax Lindhardt

NB Økonomis chefredaktør: ”Der har været utrolig meget talgymnastik i Indenrigsministeriet”

Indenrigsministeriet kalder Gentofte Kommunes tabs-opgørelse ved ny udligning for misvisende talgymnastik. Men skjulte tal og regnemetoder i Ministeriet har ødelagt forudsætningerne for en god demokratisk debat om reformen, vurderer chefredaktør

Villabyerne - 15. maj 2020 kl. 10:57 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

”Hvis man spørger, hvad har effekten været, så kan man regne både på den ene og den anden måde,” siger chefredaktør på det uafhængige medie om økonomisk politik NB Økonomi Arne Ullum, da Villabyerne kontakter ham for at hjælpe os med at blive klogere på talkrigen mellem Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft og Social- og Indenrigsminister Astrid Krag: ”Hvis man vil se effekten af den udligningsreform, man har lavet, så har Indenrigsministeriet delvis ret, for formelt set var der en overgangsordning aftalt i forbindelse med ændringen af kriteriet for tilskud i forbindelse med udlændinges uddannelse.”

Tal røg ud Men hvad angår ændringen af tilskuddet for faldende folketal, hvor tilskuddet er blevet udjævnet over tre år i forbindelse med en overgangsordning, så har regeringen til gengæld skjult denne effekt i første omgang: ”Den skjulte effekt var, at regeringen ikke ved fremlæggelsen af reformen, fik fortalt at man havde korrigeret tallene fra 2020, så det kom til at se ud som om Gentofte havde et mindre tab i udligningsregnestykket, end hvad kommunen reelt har.” Med hensyn til tilskuddet for udlændinge, der nu tager højde for uddannelse har Ministeriet brugt en ny regnemetode, fortæller Arne Ullum: ”En socialdemokratisk regering kan sagtens argumentere for, at det tilskud ikke er en del af reformen, selvom Gentofte og en række andre kommuner nu taber et stort beløb på det," siger chefredaktøren for NB Økonomi: ”Men hvis man havde fulgt samme principper som eksperter i Finansieringsudvalget gjorde i 2018, så havde effekten af de ændrede regler for tilskud til udlændinge været regnet ind i reformen. Det blev de så ikke denne gang,” forklarer Arne Ullum.

Tab er reelt At Gentofte Kommune står med et tab, der er større end de 164 millioner efter udligningsreformen er der dog ikke den store tvivl om: ”Hvis man spørger, om Gentofte kan bevare uændret service, og undgå at tære på kassebeholdningen, så er Gentoftes regnestykke rigtigt, for så mangler man de penge i kassen,” siger Arne Ullum: ”Så kan man godt diskutere om Gentofte skulle have gjort som Rudersdal Kommune og gennemført besparelser i 2018 og 2019 med udsigten til ændrede tilskud,” siger Arne Ullum fra NB Økonomi. Men det ændrer ikke ved realiteterne for kommunen fra 2021: ”For at sige det meget markant, så har Gentoftes kommunalbestyrelse nu kun to muligheder: Et valg mellem besparelser på velfærden eller markante skatteforhøjelser.” Dårligt for demokratiet

Dårligt for demokratiet På Villabyernes spørgsmål om, hvorvidt stemplet med ”misvisende talgymnastik” ikke også ender på Social- og Indenrigsminister Astrid Krags eget bord i debatten om konsekvenserne for Gentofte Kommune siger Arne Ullum: ”Når man opgør effekten af en udligningsreform, så får man altid en diskussion om kreativiteten og talgymnastikken. Var det rigtigt at regne tab for tilskud ind i reformen som i 2018, for at hjælpe Gentofte?” ”Men der er ingen tvivl om, at der har været utrolig meget talgymnastik i Ministeriet i forbindelse med denne her reform, fordi tallene ikke blev lagt ordentligt frem”, siger chefredaktør Arne Ullum: ”Det har ikke været gennemskueligt, hvad det var for nogle tal, der var på bordet, og det har været meget dårligt for den demokratiske debat, fordi det har været svært for borgere, presse og politikere at se, hvad tallene egentlig betød.”

