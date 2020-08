Mysteriet i Charlottenlund Slotspark er opklaret

De store smil var fremme hos alle ansatte i Tryllefløjtens Børnehave, da de blev gjort opmærksomme på, at en af deres "Corona-aktiviteter" havde udviklet sig til et mysterium, som havde fundet vej til Villabyernes spalter 29. juli.

Her fortalte Carsten Frölich, at han i Charlottenlund Slotspark hen over sommeren var stødt på små dukker af græs, der havde befolket gamle træstubbe. "Dukkerne var meget fint formede af græsstrå, samlet og snøret med ofte rød tråd til de nævnte figurer. Et bevidst arbejde som det her må have taget noget tid," mente Carsten Frölich. Nogle steder var der også sat primitive dukker skåret i træ. F.eks. en fin lille mus, med lang hale, der stod foran en stol, der også var også snittet i træ.