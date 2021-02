Charlottenlund-rapperen FredNukes har valgt at se på de positive ting ved corona-epidemien. Pressefoto

Musiker hylder coronatiden i ny sang

Villabyerne - 10. februar 2021 kl. 10:34 Kontakt redaktionen

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det er udgangspunkt for Charlottenlund-rapper og producer Frederik Laursen, der under kunsternavnet FredNukes netop har barslet med et nyt singleudspil.

'The Happening', som blev udsendt 5. februar som forløber til et album, er et soundtrack til corona-tiden, set fra en opportunistisk introverts vinkel, skriver FredNukes i en pressemeddelelse.

Daglig stress forsvinder Her prøver han at se de positive ting ved corona-pandemien.

"Aldrig har vi haft mere frihed og tid til at kunne lave præcis de ting, vi vil. Den daglige stress forsvinder i høj grad - på samme vis som de forventninger, vi møder fra samfundet og vores omgangskreds," lyder det fra kunstneren.

Ud af det er kommet nummeret 'The Happening' med blandt andet følgende linjer:

I always thought I would be eaten by a zombie

Who knew the end of the world would be comfy?

I feel like Anne Frank in a different time

Stay indoors, just to stay alive

FredNukes udgav i 2007 sit debutalbum 'Deconstructing Fred' med rap på engelsk. Efterfølgende kom han på samme label som Medina og Outlandish og har i årene efter fra sidelinjen leveret beats til hiphop-stjerner.