Musikalsk teater for de ældste - med unge tilhørere

Teater V er igen rykket ud på plejehjemmene med erindringsfremkaldende musikalsk teater for de ældste og lagde i sidste uge vejen forbi Ryholtgård i Hellerup.

Signe Vaupel, som spiller med i forestillingen, fortæller, at plejehjemmet har et samarbejde med institutionen, som de plejer at ses med, men på grund af corona ikke må se i øjeblikket.