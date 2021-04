Øregaard Museum slår dørene op for en omfangsrig udstilling af multikunstneren Vilhelm Bjerke Petersen. Pressefoto

Multikunstner udstilles på Øregaard Museum

Multikunstneren Vilhelm Bjerke Petersen er temaet for ny udstilling på Øregaard Museum

29. april 2021

Øregaard Museum slår dørene op for en omfangsrig udstilling med malerier, keramik og grafik af multikunstneren Vilhelm Bjerke Petersen, der levede fra 1909 til 1957.

Vilhelm Bjerke Petersen var en ægte visionær kunstner og i Danmark forud for sin tid, skriver Øregaard Museum i en pressemeddelse.

"Han skabte en strøm af kraftfulde malerier, collager og keramik, udgav poesi og kunstteori og var katalysator for banebrydende udstillinger. Alligevel står han i skyggen af mere kendte navne i dansk kunsthistorie. Den placering udfordrer Øregaard Museum nu med den største soloudstilling i hovedstadsområdet nogensinde. Udstillingen 'Vilhelm Bjerke Petersen - Alt er tegn' tæller cirka 100 værker og viser kunstnerens internationale slagkraft og facetterede virke. Hans idealisme giver et overraskende aktuelt perspektiv på kunstens evne til at udfordre og vise nye veje - både på personligt og kollektivt plan," skriver museet i sin pressemeddelelse.

Nytænkende kunstner Udstillingen præsenterer Vilhelm Bjerke Petersen som den nytænkende kunstner, han var. Han opbyggede et billedsprog, som var stærkt inspireret af bl.a. Paul Klee og psykoanalysen.

"Cirklen, linjen, punktet, trekanten er en slags grundtegn for ham forstået på den måde, at han ser dem som en del af menneskets sanselige grundvilkår, der er præget af linjer, farver og former. På lærredet danner han forskellige forløb og relationer mellem elementerne, som afspejler sammenhænge og mønstre, vi møder i vores omgang med verden. Han læser fortællinger ind i dem og ser alt som tegn. En linjes forløb bliver f.eks. til selve livets udvikling, og hvert element på linjen bærer en betydning, som knytter sig til livets faser og modsætninger," fortæller museumsinspektør Jesper Sexauer Bloch Kloster, som er udstillingens kurator i samarbejde med billedkunstner Pernille Priergaard Worsøe.

Inspirationen fra Bauhaus Fra barnsben lærte Bjerke Petersen at opfatte kunst som en afgørende faktor i samfundet og stillede sig både åben og kritisk over for tendenser i samtiden. Med opbakning fra sin far, den frisindede kunstkritiker og kunsthistoriker Carl Vilhelm Petersen, søgte han ud i Europa for at uddanne sig - først til Oslo og Paris, dernæst til kunstskolen Bauhaus i Dessau.

Som eneste dansker nogensinde gik han i 1930-31 et semester på denne radikalt nytænkende skole, hvor han blev undervist af bl.a. Wassily Kandinsky og Paul Klee.

Opholdet på Bauhaus satte dybe spor hos Bjerke Petersen. I resten af sit liv videreudviklede han læren fra Kandinsky og Klee: Kunsten er ikke elitær, men skal tale direkte til det moderne og frie menneske - ja, kunsten er hele afsættet for forandringer i alle livets facetter. Derfor var det også logisk, at han påtog sig offentlige udsmykningsopgaver som for eksempel Højdevangens Skole i København, skriver Øregaard Museum.

Udstillingen er åben nu og kan ses frem til 3. oktober 2021. Jk